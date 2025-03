Comment les entreprises réagissent aux droits de douane de Trump

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les plans d'investissement de JNJ au paragraphe 18)

Les entreprises américaines s'efforcent de mettre en œuvre des contre-mesures alors que les derniers droits de douane du président Donald Trump sur les importations chinoises sont entrés en vigueur en début de semaine, tandis que certaines taxes sur le Canada et le Mexique ont été suspendues.

Des hausses de prix potentielles, des changements dans les lieux d'approvisionnement et de nouvelles usines aux États-Unis font partie des mesures prévues depuis que Trump a dévoilé les droits de douane et menacé de nouveaux prélèvements.

HAUSSE DES PRIX

* Best Buy BBY.N a averti de la possibilité d'une hausse des prix pour les acheteurs américains. « La grande inconnue est évidemment la façon dont les consommateurs vont réagir aux hausses de prix... », a déclaré le directeur financier Matt Bilunas lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

* Target TGT.N a également mis en garde contre d'éventuelles hausses de prix car elle dépend de nombreux légumes et fruits en provenance du Mexique pendant l'hiver, a déclaré le directeur général Brian Cornell. « Mais s'il y a un droit de douane de 25 %, ces prix vont augmenter... certainement au cours de la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

CHANGEMENT D'APPROVISIONNEMENT

* Target va déplacer une plus grande partie de son approvisionnement pour ses marques de distributeur, qui comprennent All in Motion et Cat & Jack, vers des pays de l'hémisphère occidental comme le Guatemala et le Honduras, et s'éloigner de la Chine où 30 % de ces produits sont fabriqués. Elle prévoit de réduire encore cette dépendance à 25 % l'année prochaine.

* Kroger KR.N travaille avec ses équipes de merchandising et d'approvisionnement pour diversifier la base de fournisseurs de certains produits de son activité de produits frais, en se tournant éventuellement vers des zones géographiques qui seront moins affectées par les droits de douane afin de maintenir des prix bas, a déclaré le directeur financier Todd Foley lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

* Les dirigeants de Costco COST.O ont déclaré que la structure de chasse au trésor du distributeur lui permet d'ajuster plus facilement que d'autres son assortiment de marchandises, et éventuellement de s'approvisionner dans des pays non soumis aux droits de douane. « Grâce à notre flexibilité, il n'y a pas beaucoup d'articles pour lesquels nous ne pouvons pas trouver autre chose pour les remplacer - ou autre chose à importer - dans cette catégorie », a déclaré le directeur général Ron Vachris.

* Alcoa a déclaré qu'elle allait probablement réacheminer l' e son aluminium fabriqué au Canada vers l'Europe pour éviter les droits de douane américains, et envoyer sa production australienne aux États-Unis. « Nous optimiserions notre système mondial en fonction de toute nouvelle structure tarifaire... il est possible que le métal sorte d'Australie et aille aux États-Unis s'il y a un bouleversement tarifaire massif », A déclaré le directeur général William Oplinger à Reuters lors d'une interview en janvier.

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N a déclaré que le fabricant de serveurs tirerait parti de l' sa chaîne d'approvisionnement mondiale pour atténuer certains aspects d'un impact attendu et ajuster également les prix.

* Le fabricant de poupées Bratz, MGA Entertainment, un important fournisseur de jouets pour Walmart et Target, a déclaré à Reuters au début du mois qu'il accélère son retrait de la Chine et prend des mesures pour transférer 40 % de sa production en Inde, au Vietnam et en Indonésie d'ici environ six mois.

DÉPLACEMENT AUX ÉTATS-UNIS

* Honda 7267.T a décidé de produire sa prochaine génération de Civic hybride dans l'État américain de l'Indiana , au lieu du Mexique, afin d'éviter d'éventuels droits de douane sur l'un de ses modèles de voiture les plus vendus, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

* (Pfizer a déclaré qu'elle pourrait transférer la fabrication à l'étranger vers ses usines existantes aux États-Unis, si nécessaire. « Si quelque chose se produit, nous essaierons de l'atténuer en transférant la fabrication des sites extérieurs vers les sites de fabrication aux États-Unis », a déclaré le directeur général Albert Bourla lors de la conférence sur les soins de santé TD Cowen.), « Si quelque chose se produit, nous essaierons de l'atténuer en transférant la fabrication des sites extérieurs vers les sites de fabrication aux États-Unis », a déclaré le directeur général Albert Bourla lors de la conférence sur les soins de santé TD Cowen.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

* Apple AAPL.O a dévoilé fin février 500 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis au cours des quatre prochaines années, qui comprendront une usine géante au Texas pour les serveurs d'intelligence artificielle.

* Le fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N a déclaré fin février qu'il prévoyait de dépenser au moins 27 milliards de dollars pour construire quatre nouvelles usines de fabrication aux États-Unis au cours des cinq prochaines années.

* Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré fin mars qu'elle prévoyait d' investir plus de 55 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour établir des installations de fabrication et des infrastructures de recherche aux États-Unis.