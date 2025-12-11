Comment la Russie pourrait-elle réagir à une décision de l'UE d'utiliser ses avoirs gelés pour l'Ukraine ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gleb Bryanski et Elena Fabrichnaya

La Commission européenne a proposé une utilisation sans précédent d'environ 210 milliards d'euros d'actifs souverains russes gelés pour financer l'Ukraine.

La Russie, qui ne détient pas d'actifs souverains significatifs d'un pays de l'UE, à l'exception de biens immobiliers diplomatiques, a déclaré qu'une telle mesure constituerait un acte de vol et a mis en garde contre "la réaction la plus sévère". Les mesures que la Russie pourrait prendre en réponse à une décision de l'UE sont décrites ci-dessous:

SAISIR LES FONDS PRIVÉS ÉTRANGERS GELÉS

Selon l'ancien président Dmitri Medvedev, la Russie dispose d'environ 300 milliards de dollars d'actifs étrangers gelés sur des comptes dits "de type C" créés en mars 2022 en réponse aux sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine.

Il n'existe pas de données officielles sur le montant total détenu sur ces comptes.

Les comptes dépositaires de "type C" contiennent des titres russes détenus par des investisseurs de pays que la Russie considère comme "inamicaux", notamment des actions de sociétés russes ainsi que des obligations d'entreprises et des obligations souveraines.

Les comptes ordinaires de type C accumulent les liquidités et les produits de ces titres, tels que les dividendes et les paiements de coupons.

La banque russe Sberbank a estimé que 25 % de ses 787 milliards de roubles (9,9 milliards de dollars) **de** dividendes sur les actions détenues par des étrangers pour 2024 ont été versés sur des comptes de "type C".

Certains fonctionnaires et chefs d'entreprise russes ont prévenu que l'action de la Russie dans ce domaine pourrait provoquer une nouvelle série de saisies, les pays de l'UE s'attaquant à la propriété privée des citoyens russes en Europe.

SAISIR LES ACTIFS PHYSIQUES DES INVESTISSEURS DE L'UE

Les investisseurs privés de l'UE détiennent toujours des actifs importants en Russie, les exemples les plus marquants étant les banques locales russes détenues par la société autrichienne Raiffeisen et la société italienne UniCredit.

Ces actifs génèrent souvent des bénéfices substantiels en roubles à partir des opérations locales, que les propriétaires ne peuvent pas rapatrier.

Raiffeisen, par exemple, a déclaré un bénéfice net de 83,9 milliards de roubles (1 milliard de dollars) pour son unité russe au premier semestre 2025. L'unité, qui opère comme une banque russe, est libre de gérer les fonds comme elle l'entend.

Les filiales locales d'entreprises internationales choisissent souvent de conserver le produit de leurs opérations sous forme de dépôts à la banque centrale, avec un taux d'intérêt proche du taux directeur, qui est actuellement de 16,5 %.

Il n'existe pas d'estimation générale de la valeur totale des actifs physiques encore détenus en Russie par les investisseurs de l'UE. La banque centrale a estimé la valeur totale des investissements directs étrangers de l'UE à 364 milliards de dollars au début de l'année 2022.

Depuis lors, de nombreuses entreprises européennes ont quitté la Russie ou ont vu leurs actifs saisis par le gouvernement et remis à de nouveaux propriétaires. Des avocats russes ont expliqué à Reuters qu'il était beaucoup plus complexe de saisir des actifs physiques que de cibler des actifs sur des comptes de type "C".

50 ANS DE LITIGES

Le directeur général de la deuxième banque russe, VTB, Andrei Kostin, a déclaré dans une interview accordée à Reuters que Moscou pourrait déclencher un demi-siècle de litiges si l'UE mettait son projet à exécution.

Il a déclaré que la Russie pourrait poursuivre l'UE, la Belgique et l'institution financière Euroclear basée à Bruxelles au sujet des actifs devant les tribunaux russes et internationaux et a également suggéré une action devant le tribunal des Nations unies.

Des avocats russes ont déclaré à Reuters que ces poursuites pourraient être complétées par de multiples actions en justice intentées par des particuliers contre des États et des entités européens. (1 $ = 79,2500 roubles)