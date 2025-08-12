Comment la reclassification de la marijuana aux États-Unis pourrait-elle aider les entreprises du secteur du cannabis ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration du président américain Donald Trump envisage de reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse, ce qui pourrait alléger les sanctions pénales et remodeler l'industrie de l'herbe en réduisant les charges fiscales et en permettant aux entreprises d'obtenir plus facilement des financements.

Donald Trump a déclaré lundi qu'une décision pourrait être prise dans les deux prochaines semaines.

Les actions liées au cannabis cotées aux États-Unis ont augmenté dans les échanges pré-marché mardi, avec un bond de 13 % pour Canopy Growth CGC.O . Organigram Global OGI.O , SNDL

SNDL.O , Aurora Cannabis ACB.O et Tilray Brands TLRY.O ont gagné entre 3 et 12 %.

QU'EST-CE QU'UN RECLASSEMENT?

En vertu de la loi sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act), la marijuana figure à l'annexe I, ce qui signifie qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu à l'heure actuelle.

La reclassification de la marijuana en tant que drogue moins dangereuse pourrait débloquer l'accès aux banques pour les producteurs d'herbe, attirer les investisseurs institutionnels, réduire la charge fiscale et stimuler les fusions et les acquisitions.

L'obtention d'un financement reste l'un des plus grands défis pour les producteurs de cannabis, car les restrictions fédérales empêchent la plupart des banques et des investisseurs institutionnels d'entrer dans le secteur, ce qui oblige les producteurs à se tourner vers des prêts coûteux ou des prêteurs alternatifs.

L'année dernière, l'administration Biden a demandé au ministère de la santé et des services sociaux de revoir la classification de la marijuana sur le site . L'agence a recommandé de la faire passer à l'annexe III, une catégorie de substances présentant un risque modéré à faible de dépendance physique ou psychologique.

QUELLES SERAIENT LES IMPLICATIONS FISCALES?

L'un des principaux avantages d'une reclassification serait que les entreprises du secteur du cannabis ne seraient plus soumises à la section 280E du code fiscal fédéral américain.

Cette disposition empêche les entreprises qui vendent des substances réglementées des annexes I et II de demander des crédits d'impôt et des déductions pour leurs dépenses professionnelles.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE?

Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen, estime qu'une légalisation totale reste improbable, en raison de l'absence de soutien significatif au Congrès et des limites imposées à la Drug Enforcement Administration (DEA), qui ne peut aller plus loin que dans la réévaluation de la liste des substances contrôlées.

"Il nous semble plus probable que Donald Trump relance les efforts de la DEA pour faire passer le cannabis à l'annexe III, ce qui permettrait au gouvernement de le réglementer", a déclaré Jaret Seiberg.

Certains analystes estiment toutefois qu'une reclassification ne changera pas grand-chose.

Le cannabis restera illégal au niveau fédéral, le commerce interétatique ne sera pas autorisé et le système en silo dans lequel chaque État décide de ses propres règles de marché s'appliquera toujours, selon la société d'études boursières Zuanic & Associates.