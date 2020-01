Comment la prise en compte des enjeux ESG influe-t-elle sur la valorisation des actions ?

" La compréhension des problématiques ESG est un élément central pour essayer d'appréhender et d'évaluer la durabilité d'un modèle économique et sa capacité à prospérer. "(Crédits photo : Adobe Stock)

TRIBUNE LIBRE-David Smith, APAC Head of Corporate Governance chez Aberdeen Standard Investments. De nombreux travaux de recherche suggèrent qu'une entreprise « de grande qualité » surperforme sur le long terme. Pour nous, « de grande qualité » signifie qu'il s'agit d'une entreprise qui comprend et gère ses risques et opportunités ESG. Il est logique de penser que les entreprises bien gérées qui prêtent attention à leur E, S et G soient appelées à bien se comporter sur le long terme. C'est pourquoi les critères ESG sont intégrés dans notre processus d'investissement. L'analyse ESG nous aide à comprendre comment une entreprise opère et évalue les risques. Le processus nous permet d'acquérir une vision plus complète de l'entreprise et de sa gestion, et ainsi de mieux saisir si le risque d'investissement est valorisé dans le cours de l'action de façon appropriée. Bien sûr, il y aura toujours des périodes où les facteurs ESG seront relégués au second plan. Sur des marchés irrationnels, guidés par la liquidité et exacerbés par la peur de rater le train de la hausse (FOMO ou « fear of missing out ») et l'impression qu'il n'y a pas d'alternative (TINA ou « there is no alternative »), les actions de moindre qualité peuvent bien se comporter. Mais, sur le long terme, nous sommes convaincus que la compréhension et l'intégration des risques et des opportunités ESG est une source d'alpha plutôt qu'un frein à la performance.

Les notations ESG devraient-elles être plus sensibles au temps afin de refléter l'engagement actif d'une entreprise à s'améliorer dans ces trois domaines, plutôt que d'être établies une fois par an, laissant ainsi les entreprises ayant de faibles notations ESG en queue de peloton ?

Par définition, les données et les notations sont rétrospectives. Elles représentent également un instantané à un moment précis. Ces données peuvent être utiles, mais nous mettons en garde contre une dépendance excessive à leur égard. Nous préférons comprendre le contexte d'une entreprise, les progrès qu'elle accomplit, la direction qu'elle prend et la gouvernance globale de ce processus. Il serait injuste d'escompter une structure ou un processus parfait. Mais, ce que nous pouvons espérer, c'est la perfection de l'intention et de l'intégrité. C'est pourquoi nous préférons regarder au-delà des données et des notations de manière à évaluer la trajectoire globale d'une entreprise. C'est là un thème sur lequel nous travaillons de plus en plus avec nos entreprises en portefeuille. Même si nous ne nous appuyons pas sur des notations externes, certains gérants le font. Lorsque nous identifions des possibilités d'amélioration dans la notation obtenue par une de nos entreprises en portefeuille, nous n'hésitons pas à lui faire des suggestions constructives. Nous comparons ensuite avec des sociétés concurrentes pour illustrer les progrès réalisés, processus qui s'est avéré très riche pour nous au cours du temps pour notre politique d'engagement.

Outre le fait d'être considéré comme un outil d'atténuation des risques, comment peut-on sensibiliser les investisseurs afin qu'ils comprennent l'intérêt de l'intégration des critères ESG dans leur portefeuille ?

Il n'est pas aisé de convaincre tout le monde. Nous pensons que le fait de se polariser sur un ensemble limité d'informations et de données - comme les états financiers - ne permet pas de fournir aux investisseurs suffisamment d'informations pour prendre de bonnes décisions d'investissement à long terme. La compréhension des problématiques ESG est un élément central pour essayer d'appréhender et d'évaluer la durabilité d'un modèle économique et sa capacité à prospérer. Dans le domaine de l'énergie, par exemple, le monde connaît d'énormes changements au regard de la production, des services aux collectivités et de la technologie pour faciliter la transition vers des formes d'énergie plus durables. Les énergies renouvelables étaient autrefois si chères qu'elles ne représentaient pas une option viable. Nous sommes désormais à la veille de la parité et cela représente une opportunité qui va avoir un impact profond non seulement sur la production d'énergie, mais également sur le transport et le stockage de l'énergie. Comprendre qui seront les gagnants et les perdants de cette transition est extrêmement important pour les investisseurs.



A l'heure actuelle, la gouvernance est considérée comme le critère ESG le plus prisé. Les critères environnementaux et sociaux vont-ils finir par être considérés comme aussi importants pour les investisseurs et pourquoi ?

Il existe certains éléments communs à chacun des trois critères. Le « E » porte sur les incidences des entreprises sur l'environnement - ce qu'elles consomment, rejettent, déterrent ou abandonnent. Le « S » a trait à la façon dont les entreprises interagissent avec les employés, les gouvernements, la société et les prestataires. Le « G » fait référence à la gouvernance d'une entreprise et à ses enjeux E et S. Selon nous, le « G » est essentiel car il détermine le « E » et le « S ». Mais, ces trois éléments sont importants pour déterminer la qualité d'une entreprise. Dans le passé, le « G » a probablement été considéré comme celui faisant le plus souvent l'objet d'initiatives d'engagement. Mais, cette situation a profondément changé au cours des trois dernières années. L'intérêt pour les facteurs « E » et « S » s'est accru de manière exponentielle en raison de la compréhension grandissante de ces problématiques. En généralisant, nous dirions que si nous ne sommes pas encore parvenus à une égalité, nous n'en sommes toutefois pas loin.



Quel rôle les sociétés de gestion d'actifs peuvent-elles jouer pour faire avancer le secteur ESG à l'avenir ?

Voici trois points sur lesquels le secteur de la gestion d'actifs pourrait et devrait s'améliorer, selon nous :

1. Prendre en compte les problématiques ESG de manière plus sérieuse en interne, et non à titre accessoire. Il existe de très bons gérants d'actifs qui analysent les enjeux ESG avec l'énergie à laquelle les clients sont en droit de s'attendre. Toutefois, d'autres se sont trouvés être intégrés à des équipes ESG et examinent les problématiques en parallèle ou à la suite de l'analyse fondamentale.

2. Dialoguer plus clairement sur les enjeux ESG avec les entreprises. Ce n'est pas seulement notre droit de poser des questions, mais notre obligation. Les gérants de fonds doivent avoir des conversations franches, mobilisatrices et constructives sur des problématiques précises avec les équipes de direction des entreprises. Il ne s'agit pas simplement d'écrire des lettres pour demander une meilleure communication. Un changement positif dans une entreprise exige du temps et de la persévérance. Les gérants qui ont une perspective à long terme doivent s'appliquer à avoir un impact positif sur les entreprises qu'ils détiennent en portefeuille. Les investisseurs doivent être des actionnaires actifs des entreprises, non passifs.

3. Communiquer avec les clients et les parties prenantes en général de façon plus constructive. Les clients ont quasiment la tête qui tourne au vu du volume des communications ESG publiées par les sociétés de gestion et parsemées d'innombrables expressions, acronymes et données à digérer. En tant qu'industrie, nous devons mieux communiquer sur ce que nous défendons et ce que nous attendons de nos entreprises en portefeuille.