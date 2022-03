Comment jouer les actions décotées européennes durant cette phase ?

Le style value a le potentiel pour résister aux turbulences

Le style value a le potentiel pour résister aux turbulences… Eléments d'explication avec Amundi

Depuis l'automne 2020, le facteur « value », tel que mesuré par l'indice MSCI Europe, a entamé une phase de rebond par rapport au facteur « growth ». L'écart de valorisation historique entre ces deux facteurs et le rebond des taux longs et des anticipations d'inflation ont fortement contribué à ce retournement. Le MSCI Europe Value a surperformé le MSCI Europe Growth de 15% entre fin octobre 2021 et le 10 février 2022, date à laquelle les États-Unis ont mis en garde du risque d'invasion totale de l'Ukraine. Depuis cet avertissement, le MSCI Europe est en net repli (-10% au 10 mars), un mouvement amplement accentué par le secteur bancaire (-23%), celui-ci étant souvent associé au style « value », alors que le MSCI Europe Value lui-même n'a baissé qu'un peu plus que le reste du marché (-11%).

En effet, les autres secteurs surpondérés de l'indice « value » ont compensé la sous-performance des banques. L'indice est exposé à trois groupes de secteurs : 1) les valeurs financières (surpondérées de 10%, dont 6% pour les banques), 2) l'énergie et les matériaux (surpondérés de 7%), 3) les secteurs défensifs, tels que les services aux collectivités et les services de communication, les secteurs cycliques traditionnels (industrie, consommation discrétionnaire et informatique) étant sous-représentés de 16%.

Sur le plan économique, la crise russo-ukrainienne pourrait finalement entraîner une baisse de la croissance et une hausse de l'inflation en Europe, ces deux phénomènes étant portés, pour l'essentiel, par les prix de l'énergie. De plus, compte tenu de l'augmentation des risques, le coût du risque pourrait également augmenter au niveau bancaire. Si la situation géopolitique se complique, le premier groupe de secteurs (valeurs financières) de l'indice MSCI Value Europe pourrait être davantage touché, mais l'exposition de l'indice aux matières premières et aux valeurs défensives devrait lui permettre d'absorber ce choc en termes relatifs, comme ce fut le cas au cours des dernières semaines. Il convient également de souligner que le rendement offert par les valeurs décotées (environ 3,5% contre environ 1,5% pour les valeurs de croissance) constitue un argument supplémentaire.

Pour conclure, nous estimons que le style « value » a le potentiel pour résister aux turbulences. Il est par ailleurs judicieux de le combiner avec le style qualité, qui privilégie les entreprises qui ne sont pas endettées. Enfin, n'oublions pas que les crises résultant d'événements géopolitiques sont souvent temporaires et génèrent des opportunités qui pourraient bien profiter au style « value » à moyen terme, d'autant que les niveaux d'inflation devraient être durablement plus élevés dans les années à venir.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.