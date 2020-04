Comment investir en Bourse sans quitter son canapé ?

Il est possible d'ouvrir un compte pour investir en Bourse en quelques jours. (© Adobestock)

L'effondrement des marchés a, semble-t-il, poussé de nombreux particuliers à profiter de l'aubaine pour mettre une partie de leur épargne en Bourse. Vous aussi êtes tenté par l'aventure mais ne savez pas comment procéder à l'heure du confinement ? Nos conseils pratiques pour investir en actions sans bouger de chez soi.

Vous êtes bloqué chez vous. Peut-être en chômage partiel, vous disposez de temps et sans doute même d'un surplus d'épargne en cette période où les possibilités de consommer sont réduites au minimum.

Et dans le même temps, la Bourse a violemment chuté. Tombant de ses plus hauts de 12 ans vers des prix bien plus abordables. Cette conjonction de facteurs vous pousse à réfléchir : et si j'en profitais pour me lancer en Bourse ?

Vous ne seriez en tout cas pas le premier à sauter le pas.

Un véritable engouement pour la Bourse

«Sur les quatre premiers mois de l'année, nous constatons une multiplication par cinq du nombre d'ouvertures de comptes Bourse», se réjouit Xavier Prin, directeur marketing de Boursorama. Même constat chez Degiro, qui a augmenté son nombre de comptes clients de plus de 40% sur un an au premier trimestre.

En mars, «Fortuneo a enregistré six fois plus d'ouverture de compte qu'à la même époque de l'an dernier. Et la tendance ralentit à peine en avril», complète Grégory Guermonprez, directeur de la banque en ligne. «Nous constatons une multiplication par 3,5 du nombre de nouveaux comptes sur les premières semaines d'avril», confirme Fabien Keryell, directeur général de Saxo Bank France.

Ces nouveaux investisseurs en actions sont souvent plus jeunes et moins fortunés que ceux qui étaient déjà actifs chez ces