Comment investir durable et responsable avec les ETF

Alors que les ETF sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs particuliers et que ceux-ci, dans le même temps, cherchent à donner davantage de sens à leurs placements, notamment par le biais de la finance responsable, il est opportun de s'interroger sur les différentes façons d'investir durable et responsable avec les trackers.

Retrouvez dans cet article notre analyse du succès des ETF et de l'engouement autour de la finance responsable ainsi que notre présentation de deux moyens d'investir durable et responsable avec les ETF : les trackers intégrant des critères extra-financiers et ceux qui permettent d'investir sur des thématiques durables.

Le succès de l'investissement durable et responsable et des ETF

Les ETF sont des fonds indiciels cotés qui permettent de répliquer la performance d'un indice ou d'un panier de valeurs. Si leur succès est visible depuis de nombreuses années, l'engouement autour des trackers tend à s'intensifier avec plus de 100 milliards d'euros de collecte en 2020 en Europe. Au total, dans le monde entier, les encours de ces fonds indiciels atteignaient 7 736 milliards fin 2020. Il faut dire que les ETF comportent de nombreux atouts : de très nombreux sous-jacents possibles, des frais de gestion réduits, une accessibilité de plus en plus forte chez les courtiers, et une exposition aux marchés boursiers qui leur confèrent un rendement particulièrement attractif sur le (très) long terme.

En parallèle, on constate une très forte appétence des investisseurs particuliers pour l'investissement responsable. Au fur et à mesure que fleurissent les labels encadrant la finance responsable, les investisseurs se montrent de plus en plus soucieux de donner du sens à leur épargne et privilégient les fonds faisant entrer en compte des critères extra-financiers. Et investir dans la finance durable, ce n'est pas seulement faire une bonne action, c'est aussi bénéficier de la surperformance de l'ISR par rapport à l'investissement traditionnel.

Résultat : on constate un virage vert amorcé par les gérants de portefeuille mais aussi par les émetteurs d'ETF qui ont décidé de créer des produits surfant à la fois sur le succès des fonds indiciels cotés et de la finance responsable. Deux principaux types de trackers existent : les ETF intégrant des critères extra-financiers et les ETF affichant des thématiques durables.

Les ETF intégrant des critères extra-financiers

D'abord, on peut citer les ETF intégrant des critères extra-financiers. Ce sont les fameux ETF ESG intégrant des critères environnementaux (consommation d'énergie, émission de gaz à effet de serre, stratégie environnementale, gestion de l'eau, etc.), sociaux (santé et sécurité des employés, non-discrimination, etc.) et de gouvernance (rémunération des employés, droits des actionnaires, etc.). Nombre d'entre eux répliquent des indices traditionnels auxquels on a appliqué des critères ESG comme par exemple le CAC 40 ESG pour citer un exemple qui parlera aux investisseurs français. Mais les indices ESG ne cessent de croître. En 2020, le nombre d'indices ESG a bondi de 40,2 % selon l'Index Industry Association !

Les sociétés de gestion peuvent aussi appliquer à des indices leurs propres critères ESG et choisir par exemple de conserver 50 % ou 25 % des actions qui composent un indice en ne gardant que les entreprises qui affichent les meilleurs résultats au niveau ESG.

En 2020, plus de 50 % de la collecte sur les fonds indiciels européens concernait des ETF ESG. Ces derniers représentent aujourd'hui 8,6 % des actifs des ETF en Europe, selon les chiffres de Morningstar.

Les ETF affichant des thématiques durables

Enfin, il est également possible d'investir dans la finance responsable via un ETF en optant pour un tracker thématique dont le panier de valeur est composé selon une logique thématique et obéissant à une transversalité sectorielle. Ainsi, on pourra trouver des ETF par exemple spécialisés dans le bas carbone, les énergies renouvelables, l'économie bleue, en investissant dans des entreprises de secteurs d'activité pourtant différents comme l'industrie, la chimie, le software, etc.

Ces actively managed ETF sont des trackers plus proche du mode de gestion d'un fonds classique et permettent de se positionner sur des thématiques porteuses de sens.