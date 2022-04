Comment investir dans Tesla ?

Avec une multiplication par 16 de son cours de Bourse sur 5 ans pour s'établir sur le seuil des 1 000 $ l'action en cette mi-avril, Tesla enregistre une très forte croissance de ses ventes de véhicules électriques (+ 87 % l'an dernier) et bénéficie d'un attrait franc auprès des investisseurs.

La capitalisation boursière du géant du véhicule électrique a franchi le seuil des 1 000 milliards de $ le 25 octobre 2021. La société d'Elon Musk se positionne donc loin devant Toyota qui affiche une capitalisation boursière actuelle de « seulement » 243 milliards de $, en étant pourtant leader mondial en termes de nombre de véhicules vendus l'an dernier (10,4 millions pour Toyota contre 936 000 pour Tesla).

Découvrez dans cet article notre analyse de l'action Tesla ainsi que son positionnement en qualité de 1er constructeur automobile mondial en termes de valorisation en Bourse, ainsi que la forte dynamique de croissance du groupe.

Nous évoquerons également l'histoire et le profil de Tesla, présenterons sa gamme de véhicules électriques. Puis, nous analyserons les rapports financiers de Tesla et ses principaux ratios financiers, sans oublier d'aborder le parcours d'Elon Musk, génie de l'entrepreneuriat.

En conclusion, nous nous demanderons s'il peut être judicieux ou non d'investir en Bourse dans l'action Tesla.

Infographie : dates et chiffres-clé de Tesla

1ère capitalisation boursière du secteur automobile et 6ème capitalisation boursière mondiale

Croissance du chiffre d'affaires de + 87 % entre 2020 et 2021

Multiplication par 16 du cours de Bourse sur les 5 dernières années

Marché mondial du véhicule électrique : 2 % en 2019 ; 3 % en 2020 ; 6 % en 2021 et 49 % d'ici 2030

Action Tesla : flambée du cours de Bourse de la 1ère capitalisation automobile mondiale

Graphique du cours de Bourse de l'action Tesla sur 5 ans

Source : Tradingview (hors tracés)

Le cours de l'action Tesla était de 6,88 $ en clôture le 31 décembre 2012 et se situe à ce jour (10 ans plus tard) à un cours de Bourse de 987 $ (mardi 12 avril 2022).

Le cours de l'action Tesla connaît donc une remarquable croissance. Il a été multiplié par 143 sur 10 ans !

D'un point de vue graphique, sur 5 ans, il est possible d'identifier 7 phases :

une multiplication du cours de Bourse par presque 3 entre avril 2017 et mi-février 2020 ;

un repli de 53 % durant la crise du Covid-19 (18 février 2020 – 16 mars 2020) ;

un fort rebond entre mi-mars 2020 et début janvier 2021, avec une multiplication par 10,3 du cours de l'action ;

une tendance baissière de 34 % entre le 24 janvier 2021 et le 17 mai 2021 ;

une nouvelle tendance haussière entre le 17 mai 2021 et le 1er novembre 2021 de + 110 % ;

un repli de 35 % entre le 1er novembre 2021 et le 7 mars 2022 ;

suivi d'un rebond de + 24 % depuis le 7 mars 2022 pour se fixer à 986,95 $ au 12 avril 2022.

Volume des ventes de Tesla : une croissance notable

Évolution des volumes trimestriels de véhicules Tesla vendus depuis 2016 (en milliers d'unités)

Source : statista

Entre 2016 et 2021, les volumes des ventes de Tesla profitent d'une remarquable croissance de x 12,3, passant de 75 900 Tesla vendues en 2016 à 935 950 en 2021.

Notons également qu'entre 2020 et 2021, la croissance des volumes est de + 87 %.

Voici le positionnement des trois plus grands constructeurs automobiles mondiaux selon leur capitalisation boursière au 12 avril 2022 :

Tesla : 1 020 milliards de $ ;

Toyota Motor : 229 milliards de $ ;

Volkswagen : 94 milliards de $.

La capitalisation boursière de Tesla s'élève à 4,45 fois celle de Toyota, pourtant leader mondial en termes de nombre de véhicules vendus.

Évolution de la part du marché de la Tesla model 3 face aux principaux modèles premium

Source : p.8 Q1 2022

En comparaison avec des modèles de type premium parmi les plus appréciés du grand public, la Tesla Model 3 est la plus vendue. On remarque qu'elle surpasse ses concurrentes depuis le 4ème trimestre 2020 avec le franchissement du seuil des 120 000 unités vendues.

Tesla : origine de la marque et voitures électriques haut de gamme

Histoire de Tesla : fondateurs, parcours et évolution du constructeur automobile

Tesla Motors (son nom d'origine) est une société californienne fondée en 2003 par les entrepreneurs Martin Eberhard et Marc Tarpenning. Elon Musk est ensuite entré au capital de Tesla en 2004 et en a pris le contrôle en 2008.

En 2008, 1 000 unités du modèle Tesla Roadster première génération sont précommandées par la clientèle américaine et la production en série de véhicules débute concrètement.

Coup de théâtre en 2014 quand Elon Musk rend les brevets de Tesla accessibles au grand public !

Durant l'année 2015, Tesla commence à intensifier son activité dans le domaine du stockage de l'électricité. Le groupe conceptualise des batteries pour les maisons et les entreprises nommées Powerwall et Powerpack.

En juin 2016, Tesla acquiert la société SolarCity, spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques, pour 2,6 milliards de dollars.

Depuis 2008, les ventes de voitures électriques Tesla se sont fortement développées pour atteindre plus de 310 000 unités commercialisées lors du seul 1er trimestre 2022, faisant de Tesla le leader mondial du véhicule électrique.

Tesla est également une société très innovante. Elle conceptualisera et fabriquera très certainement les batteries de demain, notamment dans le domaine du stockage de l'électricité qui est resté longtemps complexe à mettre en œuvre sans l'arrivée de nouvelles technologies.

Tesla pourrait détenir ces technologies dans un futur proche.

Le concept de base de Tesla est toujours d'actualité : proposer des véhicules 100 % électriques haut de gamme de types berlines de luxe et voitures de sport. Tesla se dirige actuellement vers des tarifs plus grand public, notamment avec la Tesla model 3 commercialisée 49 990 € – 6 000 € de prime écologique (qui sera réduite à 5 000 € à compter du 1er juillet 2022).

Voitures 100 % électriques vendues par Tesla

Tesla propose actuellement quatre modèles de voitures électriques grand public : la Model S, la Model Y, la célèbre Model 3 ainsi que la Model X.

Quant à la petite nouvelle Model 2 (ou Model Q) qui devrait voir le jour l'an prochain ou en 2024 pour un tarif inférieur à 25 000 $ (23 000 € actuels), elle sera équipée de nouvelles cellules de batteries lithium novatrices. Cette Model 2 devrait profiter d'une autonomie minimale de 400 km et pourrait être la voiture électrique qui démocratisera ce type de véhicule au grand public.

Tesla ne conçoit pas uniquement des voitures : les motos (Model M), poids lourds (Tesla Semi) et le dernier né, à savoir le Pick up Cybertruck, feront aussi partie de son catalogue à l'avenir.

À l'échelle mondiale, la part du véhicule 100 % électrique reste actuellement marginale, autour des 6 %. Mais elle profite d'une très bonne dynamique : elle pourrait atteindre 49 % des ventes mondiales d'ici 2030.

Un avantage écologique, mais non neutre

Écologie : les limites de la voiture électrique

La démocratisation des véhicules électriques va indéniablement assainir les villes en termes de pollution mais ne reste pas pour autant neutre d'un point de vue écologique, notamment du fait de l'extraction du lithium et des autres métaux nécessaires à la conception des batteries.

En attendant, le recyclage des batteries progresse régulièrement ainsi que la recherche, notamment l'intelligence artificielle couplée aux batteries qui devrait accroître leurs performances.

Elon Musk à la tête de Tesla : entrepreneur aux multiples casquettes et succès

Difficile de parler de Tesla sans citer son dirigeant Elon Musk, qui a soufflé sa 50ème bougie en juin dernier. Cet entrepreneur aux multiples succès est à la tête d'une fortune personnelle estimée à 229 milliards de $ (Forbes, 25 octobre 2021).

Il a d'abord participé en 1995, lorsqu'il était étudiant, à la création de Zip2, un logiciel pour les entreprises qu'il revendra en 1999 pour plus de 340 millions de $. Il crée la même année X.com qui n'est autre que « l'ancêtre » du célèbre site d'e-paiement Paypal.

Puis, en 2002, Elon Musk s'intéresse ensuite au spatial avec la création de Space-X qui propose des lanceurs récupérables pour les fusées. Nommés Falcon 8, Falcon 9 ou encore Falcon Heavy pour les charges lourdes, ces types de lanceurs permettent par exemple l'envoi à moindre coûts de satellites ou de cargaisons à destination des stations spatiales.

D'ailleurs, l'entrepreneur souhaite voir les hommes coloniser la planète Mars d'ici 2024 : il a baptisé ce projet Mars One. Il s'agit pour le moment d'un voyage sans retour, pour cause de lourdes contraintes techniques liées au décollage à partir du sol martien. De nombreux volontaires souhaitent participer au projet de vie sur Mars.

Elon Musk se plonge ensuite dans le monde du véhicule électrique et des batteries de stockage par l'intermédiaire de son entrée au capital de Tesla en 2004. Il en prend la direction en 2008.

L'entrepreneur ne s'arrête pas là dans sa quête d'un nouveau monde et conceptualise en 2012 le projet Hyperloop, un système de transport subsonique atteignant mach 1,2.

Puis, entre 2015 et 2016, Elon Musk crée deux nouvelles startups – OpenAI et Neuralink – basées sur l'intelligence artificielle au bénéfice de l'humanité et sur la fusion entre l'intelligence humaine et artificielle.

Faut-il se demander si cet entrepreneur n'est pas un extra-terrestre ? Il a su réussir dans tous les projets qu'il a entrepris. Typiquement, les grandes réussites d'entrepreneurs ayant abouti à des empires se font au sein d'un domaine spécifique. Mais Elon Musk a su créer des sociétés leaders dans les domaines du e-paiement, du spatial, du véhicule électrique à haute performance, du stockage énergétique et il réussira sans doute dans ses futurs projets, même les plus surprenants.

Bien que certains défis d'Elon Musk tels que Mars One (premiers habitants sur Mars) ou Neuralink (implants neuronaux contrôlés par la pensée afin que l'humain puisse rivaliser face à l'essor de l'Intelligence Artificielle) puissent actuellement être considérés comme de la science-fiction, tout semble possible pour un entrepreneur qui sait toujours être à la hauteur de ses grandes ambitions.

Ce ne serait pas la première fois qu'Elon Musk développe des technologies de rupture !

Elon Musk est aussi un investisseur de premier plan en crypto-monnaies. C'est également un influenceur dans le domaine. Ses tweets peuvent propulser le cours d'un token ou le faire s'effondrer. On ne peut que souligner son amour pour le réseau social à l'oiseau bleu sur lequel il publie très régulièrement et compte près de 82 millions d'abonnés. Il est d'ailleurs entré au capital du Twitter début avril 2022 en achetant 9 % du capital. Le 14 avril 2022, il fait une offre de rachat définitive de l'intégralité de la société pour 43 milliards de dollars afin de la sortir de Bourse.

Les controverses autour d'Elon Musk

Le 7 août 2018, le dirigeant de Tesla, Elon Musk, a annoncé le retrait de la cote de sa société au cours de 420 $ ce qui a engendré une hausse immédiate du cours de Bourse lors de l'annonce, car le cours de Tesla était de 350 $. Une enquête de la SEC (Security Exchange Commission, gendarme boursier américain) a démontré que cette opération de rachat à 420 $ par action n'était en réalité pas sincère car non finançable. Le cours de Tesla a ensuite chuté et cette volatilité a été considérée comme une manipulation de la part de certains investisseurs qui ont porté plainte.

Elon Musk a dû faire volte-face et a annoncé dans la foulée le maintien en Bourse de Tesla. Le vendredi 7 septembre 2018, le patron de Tesla a aggravé la situation en fumant un « joint » et en consommant de l'alcool lors d'une interview.

Ces écarts de comportement ont coûté cher à Elon Musk qui s'est vu condamné par la SEC à une amende de 20 millions de dollars et une interdiction d'occuper la fonction de président directeur général de Tesla durant trois ans. Il reste cependant président du conseil d'administration.

En conclusion, on peut dire qu'Elon Musk est un entrepreneur à l'origine de plusieurs grandes innovations mais aussi capable de parfois se mettre en « difficulté ».

Tesla : analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse de Tesla

Chiffre d'affaires Tesla

Chiffre d'affaires de Tesla entre 2017 et 2021 (en millions de $)

Le chiffre d'affaires de Tesla est en forte croissance sur 5 ans, passant de 11,8 milliards de $ en 2017 à 53,8 milliards de $ en 2021, soit une multiplication par 4,6 en 5 ans.

Résultat Tesla : une société profitable depuis 2020

Résultat net de Tesla entre 2017 et 2021 (en millions de $)

Globalement, Tesla a toujours été en situation de pertes jusqu'en 2019 où la tendance s'est ensuite inversée. La société dégage en effet un profit de 721 millions de $ en 2020 et de 5 519 millions de $ en 2021.

La marge bénéficiaire en 2021 (Bénéfice net / Chiffre d'affaires) est d'ailleurs particulièrement intéressante à 10,25 %.

Bilan du groupe Tesla

Au sein de son dernier bilan annuel clos le 31 décembre 2021, Tesla dispose d'actifs totaux à hauteur de 62,13 milliards de $ et de capitaux propres à hauteur de 31,02 milliards de $ (intérêts minoritaires inclus), soit 27,47 $ par action (1 129 millions actions au capital, base diluée).

À l'actif de son bilan, Tesla dispose de 17,58 milliards de $ de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 5,76 milliards de $ de stocks. Le groupe indique également 457 millions de $ d'actifs intangibles.

La société dispose de 1,91 milliard de $ de créances clients. Les immobilisations corporelles (biens physiques destinés à être conservés sur le long terme) de Tesla s'élèvent à 18,88 milliards de $.

Les passifs de Tesla sont de 30,55 milliards de $ et comprennent principalement des dettes financières à hauteur de 6,83 milliards de $ ainsi que des dettes fournisseurs à hauteur de 10,03 milliards de $.

Ratios financiers de Tesla

À son cours de Bourse de clôture du 12 avril 2022 établi à 986,95 $, le BPA 2021 (Bénéfices Par Action) est établi à 5,60 $, ce qui laisse ressortir une rentabilité bénéficiaire de 0,56 %.

Côté valorisation bilancielle, les capitaux propres de Tesla sont de 27,47 $ par action fin 2021, très en dessous du cours de Bourse actuel de 987 $.

Le groupe Tesla présente un ratio d'endettement sur capitaux propres de 22 %, ce qui est raisonnable.

Ces ratios financiers sont strictement issus des rapports financiers de Tesla. Ils indiquent une forte survalorisation du groupe en termes de capitalisation boursière, comparée à la valeur de son actif net (capitaux propres), ou en d'autres termes, ce que possède le groupe Tesla soustrait de ce qu'il doit.

Dividende de Tesla

Tesla ne verse pas de dividende à ses actionnaires car le groupe privilégie sa croissance.

Indicateurs clés de Tesla

Voici 7 indicateurs clés relatifs à l'action Tesla.

1. Une rentabilité bénéficiaire faible

Le BPA (Bénéfice Par Action) 2021 non dilué de l'action Tesla ressort à 5,60 $, soit une rentabilité bénéficiaire très faible à hauteur de 0,56 % au cours de Bourse de 987 $.

2. Une marge bénéficiaire en franche amélioration

Avec 5 519 millions de $ de bénéfice en 2021 pour 53 823 millions de $ de chiffre d'affaires, la marge bénéficiaire du groupe est excellente car elle ressort à 10,25 % (contre 2,29 % en 2020).

3. Une valorisation boursière très élevée au regard du bilan

La valeur des capitaux propres du dernier bilan consolidé du 31 décembre 2021 de Tesla laisse ressortir une valeur d'actif net par action de 27,47 $, soit moins de 3 % de son cours de Bourse actuel de 987 $ au 12 avril 2022.

4. Un bon ratio de solvabilité

Le ratio de solvabilité du groupe Tesla, déterminé par la formule (dettes financières / capitaux propres), est bon. Il est établi à 0,22, soit 22 % des capitaux propres financés par de la dette financière. Ce ratio est très raisonnable.

5. Un dividende encore inexistant

Tesla ne verse pas encore de dividende car le groupe se concentre sur sa croissance.

6. Une croissance particulièrement notable

Le chiffre d'affaires et les ventes de Tesla sont en forte hausse sur le long terme.

Concernant le chiffre d'affaires annuel, il passe de 11,7 milliards de $ à 53,8 milliards de $ entre 2017 et 2021, soit une croissance remarquable de X 4,6 sur la période. Entre 2020 et 2021, il est en croissance notable de + 87 %.

Concernant les ventes du 1er trimestre 2022, elles atteignent 310 048 unités contre 184 800 unités au 1er trimestre 2021, soit une croissance élevée de + 68 %.

7. Une position de leader mondial

Tesla est le leader mondial du véhicule électrique. De plus, sa capitalisation boursière est actuellement légèrement supérieure à 1 000 milliards de $, en faisant la 6ème plus grande société mondiale en termes de capitalisation boursière.

Faut-il investir en Bourse dans l'action Tesla ?

Comme indiqué tout au long de cette analyse, Tesla est désormais en phase d'intensification de ses profits à un rythme élevé, tout en maintenant une forte croissance de son chiffre d'affaires.

Cela justifie-t-il une capitalisation boursière actuelle de plus de 1 000 milliards de $ ? Tesla est en effet la 6ème plus forte capitalisation mondiale derrière Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet, et Amazon et se trouve désormais devant Meta Platforms (Facebook) et Berkshire Hathaway en matière de capitalisation boursière.

Si l'on se cantonne aux ratios financiers actuels, la capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars semble très élevée. La rentabilité bénéficiaire est seulement d'environ 0,56 % (BPA 2021 / Cours de Bourse) et la valorisation des capitaux propres inférieure à 3 % de la capitalisation actuelle. Peu d'investisseurs immobiliers accepteraient par exemple de payer un bien qui mettrai 178 ans à se rentabiliser (100 / 0,56 %) ! Mais il n'est pas possible d'oublier le rythme élevé de croissance de Tesla, ainsi, nous pouvons noter que la croissance moyenne du chiffre d'affaires de Tesla est de + 49 % sur 4 ans (+ 71 % en 2021 ; + 28 % en 2020 ; + 14 % en 2019 et + 82 % en 2018). Nous pouvons donc réaliser l'exercice de projeter le BPA 2027 (dans 5 ans) à partir de celui de 2021 (5,60 $) que l'on capitalise par 5 fois + 49 %, soit une projection à 41,13 $ de BPA 2027, ce qui offrirait une rentabilité bénéficiaire à l'actionnaire de 4,17 % au cours actuel de l'action Tesla de 987 $.

On peut donc en déduire qu'à moins de profiter d'une croissance future plus « intense » que celle que nous avons calculée (tout de même de + 49 % par an en moyenne), l'action Tesla reste chère à 987 $. En effet, l'acheter actuellement n'offrirait théoriquement « que » 4,17 % de rentabilité bénéficiaire, et cela seulement au bout de 5 ans (en 2027).

Une autre approche pourrait tenir compte de la commercialisation de la nouvelle Model 2 (ou Model Q) qui devrait arriver l'an prochain ou en 2024 à moins de 25 000 $ (23 000 €) et offrant 400 km d'autonomie. Elle pourrait raisonnablement révolutionner la démocratisation du véhicule électrique et offrir une croissance exponentielle « et potentiellement fulgurante » au groupe. Le pari d'investir dans l'action Tesla pourrait être intéressant, à condition de le faire à sur le long terme et ainsi pouvoir profiter des ventes potentiellement massives de la Tesla Model 2 à travers le monde.

Coté risques, des interrogations pourraient venir noircir le tableau idyllique de l'avenir boursier de l'action Tesla. On peut notamment se demander si l'offre en métaux sera suffisante pour la demande future et si les États ont bien pris la mesure de la hausse de la demande en électricité qui résulterait d'une adoption massive de la voiture électrique.

