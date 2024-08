Comment investir dans les partenaires des JO de Paris 2024 ?

Paris, vue tour Eiffel (Crédits: Unsplash - Anthony Tan)

L'engouement mondial pour les Jeux Olympiques ne se limite pas aux exploits sportifs. Dans les coulisses, une autre forme de compétition attire l'attention des investisseurs : la performance des entreprises sponsors des JO de Paris 2024. Ces géants mondiaux (Airbnb, Alibaba, Atos, Coca-Cola, Visa, etc.) ne se contentent pas de soutenir l'événement, ils façonnent également l'avenir économique qui en découle.

Dans cet article, nous allons vous présenter les principaux partenaires des JO de Paris 2024 et évaluer le potentiel d'investissement offert par ces sociétés. À travers une analyse approfondie de leur performance actuelle, nous mettrons en lumière les opportunités et les défis qui attendent les investisseurs qui souhaitent investir en Bourse dans les partenaires des JO de Paris 2024.

Quels sont les enjeux économiques des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent un événement majeur avec des implications économiques significatives à plusieurs niveaux. Au niveau de la France, les Jeux Olympiques devraient générer 116 000 emplois et une valeur ajoutée de 9,8 milliards d'euros pour l'économie française, notamment grâce aux dépenses liées à l'organisation. Ces chiffres représentent une fraction minime (0,4 %) du PIB français, mais l'impact devrait s'étendre au-delà de 2024, avec des effets après l'événement.

Quant à l'impact des JO sur l'économie européenne et même mondiale, les Jeux Olympiques ont souvent un effet dynamique sur l'activité économique globale, mais cela reste très difficile à mesurer. On peut souligner que les JO seront aussi un catalyseur pour des collaborations transfrontalières, on le voit notamment avec la collaboration des forces de l'ordre du monde entier dans l'organisation de la sécurité autour de l'événement.

Enfin, et cela impactera plutôt la France à ce niveau-là, les Jeux Olympiques de Paris 2024 offriront une vitrine exceptionnelle pour les savoir-faire français, en particulier dans le domaine artistique. Cet événement mondial est une occasion unique pour les artistes et les créateurs de présenter leurs talents à une très large audience, grâce aux cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que les diverses installations culturelles et expositions organisées autour des JO qui mettront en lumière la richesse et la diversité de la création artistique française.

Partenaires des JO de Paris 2024 : pour quoi faire ?

Le programme « TOP » (The Olympic Partners), créé en 1985, permet d'établir des partenariats des JO de long terme avec des entreprises mondiales, assurant ainsi une collaboration étroite et continue avec le mouvement olympique.

Bien sûr, les partenaires des JO apportent des ressources financières indispensables qui permettent de couvrir les coûts élevés liés à l'organisation des JO, et bien souvent les sponsors apportent aussi des ressources liés à leur domaine d'expertise aussi. Mais les partenaires des JO s'engagent également à soutenir des projets qui respectent les principes du développement durable, en ligne avec les objectifs de l'Agenda 2020+5 du CIO (Comité International Olympique), qui vise à rendre les Jeux plus responsables et plus durables.

De plus, les partenaires des JO contribuent à créer un héritage durable pour les villes hôtes et pour le sport, en participant à des initiatives qui perdureront bien après la clôture des Jeux, comme la rénovation de quartiers ou la création de programmes sportifs pour les jeunes.

Qui sont les partenaires des JO de Paris 2024 ?

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont rassemblé un total de 62 partenaires commerciaux, qui jouent un rôle crucial dans le succès de cet événement mondial.

Nous n'allons pas analyser ici l'ensemble des 62 partenaires des JO de Paris 2024, mais nous allons vous présenter les partenaires les plus importants des Jeux Olympiques de Paris 2024, jouant un rôle essentiel dans le soutien et la réussite de l'événement. Vous pourrez trouver la liste complète des partenaires sur le site officiel des JO de Paris 2024.

LVMH : en tant que Partenaire Premium, LVMH apporte son soutien financier et son expertise en matière de luxe et d'élégance, contribuant au rayonnement international des Jeux Olympiques.

Air France : désigné Partenaire Officiel, Air France assure le transport aérien et renforce l'image de la France à l'international.

BNP Paribas : le géant bancaire BNP Paribas soutient les Jeux en tant que Partenaire Officiel, mettant en avant son engagement pour le sport.

EDF : fournisseur d'énergie officiel, EDF s'engage à promouvoir une énergie durable pour un événement éco-responsable.

Orange : en tant que fournisseur de services de télécommunication, Orange joue un rôle crucial dans la connectivité et la communication autour des JO.

Sanofi : le géant pharmaceutique Sanofi contribue à la santé et à la sécurité des athlètes et des spectateurs en tant que Partenaire Officiel.

Accor : le groupe hôtelier Accor participe en tant que Partenaire Officiel, offrant l'hospitalité et l'hébergement aux participants et visiteurs.

Carrefour : en tant que Partenaire Officiel, Carrefour soutient les JO avec son expertise dans le secteur de la distribution alimentaire.

Cisco : fournisseur officiel de solutions réseau, Cisco assure la technologie et l'infrastructure nécessaires pour les opérations des Jeux Olympiques.

Decathlon : spécialiste des articles de sport, Decathlon s'engage en tant que Partenaire Officiel pour promouvoir le sport pour tous.

Découvrez aussi ci-dessous notre analyse détaillée d'une sélection de 5 importants partenaires des Jeux Olympiques de Paris 2024 dont le cours de l'action en Bourse pourrait être impacté par cet évènement mondial.

JO de Paris 2024 : l'action Airbnb va-t-elle décoller en Bourse ?

Airbnb devrait jouir d'une image positive en tant que sponsor des Jeux Olympiques de Paris 2024, une initiative qui pourrait influencer positivement la perception de la marque et, par extension, l'évolution de l'action Airbnb sur les marchés financiers d'ici la fin de l'année 2024. En effet, Airbnb s'est engagé à offrir des possibilités de voyage économiquement avantageuses, socialement inclusives et environnementalement durables. Cette association avec les valeurs olympiques pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans la stratégie à long terme de l'entreprise Airbnb. Bien sûr, cela doit être associé à l'annonce de bons résultats Airbnb et à un contexte économique propice à une hausse des marchés boursiers.

Analyse technique de l'action Airbnb

D'un point de vue technique, l'action Airbnb a affiché une performance remarquable au début de l'année 2024 (+ 48 %), témoignant d'une tendance haussière soutenue. Cependant, une correction notable a été observée sur l'action Airbnb depuis mars 2024 (-17 %), à la suite d'une probable prise de bénéfices des traders. Actuellement, l'action Airbnb évolue dans un trading range, oscillant entre des niveaux de support et de résistance bien définis. Pour envisager une reprise de la tendance haussière, il est crucial que le cours de Bourse Airbnb franchisse la barrière des 153$, qui représente une résistance clé. Si le cours de l'action Airbnb parvient à dépasser ce seuil, cela pourrait signaler un retour de la hausse jusqu'à 160$ ou 170$.

Inversement, si une tendance baissière se manifestait, entraînant une nouvelle correction, il serait judicieux d'attendre que l'action Airbnb s'approche du support à 131$. Un rebond sur ce niveau pourrait offrir une opportunité d'achat attrayante sur l'action Airbnb, bien qu'une cassure du même niveau pourrait envoyer un signal vraiment négatif.

Source : ProRealTime web

JO de Paris 2024 : l'action Alibaba va-t-elle décoller en Bourse ?

Alibaba, en tant que partenaire mondial des JO de Paris 2024, a consolidé son image de marque à travers son engagement dans les technologies novatrices, sous l'angle de l'innovation et de la transformation numérique qu'Alibaba apporte au mouvement olympique, en améliorant l'expérience des fans et en rapprochant les Jeux de l'ère digitale. Cette collaboration stratégique pourrait être un vecteur de croissance pour l'action Alibaba. La société mettra en avant son expertise en matière d'infrastructure Cloud et de services en ligne. Tout ceci associé à une hausse des bénéfices nets de Alibaba de +9 % en mai 2024 pour atteindre plus de 9 milliards d'euros, devrait jouer en faveur d'une reprise de la hausse pour l'action Alibaba.

Analyse technique de l'action Alibaba

L'analyse technique de l'action Alibaba révèle une volatilité marquée, caractéristique d'une valeur qui connaît des fluctuations de prix significatives. Pour envisager une reprise de la tendance haussière, il est impératif que le cours de l'action Alibaba retourne et dépasse le seuil psychologique des 80 $. Si ce niveau est franchi, cela pourrait indiquer une force acheteuse suffisante pour propulser l'action Alibaba vers des sommets plus élevés, potentiellement jusqu'à 88$ ou même 90$.

Dans le scénario opposé, où les marchés connaîtraient une tendance baissière, le niveau de support à 72$ mériterait une attention particulière. Ce point représente une zone critique où les investisseurs pourraient s'attendre à un rebond, signalant ainsi un possible renversement de la tendance baissière et une opportunité d'achat de l'action Alibaba.

Source : ProRealTime web

JO de Paris 2024 : l'action Atos va-t-elle décoller en Bourse ?

Atos, en sa qualité de partenaire technologique des Jeux Olympiques, joue un rôle clé dans la sécurisation et la numérisation de cet événement mondial. L'entreprise Atos a démontré son expertise en préparant les infrastructures nécessaires pour les Jeux de Paris 2024, ce qui pourrait susciter l'intérêt des investisseurs et avoir un impact positif sur le cours de l'action Atos dans les semaines à venir. La visibilité accrue et l'association avec un événement d'une telle envergure sont susceptibles de renforcer la confiance des actionnaires dans l'entreprise en perte de vitesse Atos.

Toutefois, les derniers résultats de Atos n'ont pas été brillants. Ainsi, le chiffre d'affaires a enregistré une baisse de 2,6 %. Et la restructuration financière de la société continue. Les JO de Paris 2024 seront-ils capables de relancer l'action Atos en Bourse ?

Analyse technique de l'action Atos

L'action Atos a subi une chute vertigineuse, avec une dépréciation de près de 90 % depuis le début de l'année 2024, témoignant d'une période extrêmement difficile pour l'entreprise. D'un point de vue technique, pour que l'on puisse envisager un retournement de tendance et une possible reprise haussière, il est crucial que les prix franchissent à la hausse le niveau de résistance significatif fixé à 1,70€ l'action Atos. Ce seuil représente une barrière psychologique et technique majeure dont le dépassement pourrait signaler un changement de sentiment du marché et un regain d'intérêt des investisseurs.

À l'inverse, si les cours de l'action Atos venaient à chuter en dessous du support critique à 0,70€, cela constituerait un signal encore plus alarmant pour les détenteurs de l'action Atos, indiquant une possible poursuite de la tendance baissière et une dégradation supplémentaire de la valeur de l'entreprise Atos.

Source : ProRealTime web

JO de Paris 2024 : l'action Coca Cola va-t-elle décoller en Bourse ?

Coca-Cola est un partenaire mondial de longue date des Jeux Olympiques, et l'entreprise s'apprête à célébrer cet événement avec un élan de créativité et d'engagement communautaire. La marque Coca Cola a lancé une campagne nationale en France pour permettre aux citoyens de porter la Flamme Olympique, renforçant ainsi son image d'inclusion et de partage. De plus, Coca Cola a récemment annoncé un chiffre d'affaires en hausse de +15 %. Tous les indicateurs semblent donc confirmer une hausse de l'action Coca Cola en Bourse dans les semaines à venir, sous réserve bien sûr d'un climat économique et géopolitique favorable. Voyons avec l'analyse technique comment se positionner au mieux sur l'action Coca Cola.

Analyse technique de l'action Coca Cola

En matière d'analyse technique, l'action Coca Cola se trouve actuellement à proximité de ses plus hauts historiques, ayant enregistré une hausse de presque 30 % depuis octobre 2023. Les traders pourraient envisager une stratégie d'achat si le cours de Coca Cola se repliait vers la zone de support à 64 $. Un rebond à partir de ce niveau pourrait offrir une opportunité propice pour cibler de nouveaux sommets historiques.

Si le cours de l'action Coca Cola venait à casser ce support, le prochain niveau à surveiller serait autour de 62$. Et une cassure de ce second support pourrait signaler une correction plus profonde, avec des objectifs de baisse potentiels à 60$ et même 57$ en cas de poursuite de la tendance baissière. Chaque zone de support étant aussi une zone d'achat pour les investisseurs à long terme.

Source : ProRealTime web

JO de Paris 2024 : l'action Visa va-t-elle décoller en Bourse ?

Visa est le partenaire officiel des technologies de paiement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Visa a lancé une initiative captivante nommée « Les Paiements Gagnants », visant à impliquer les commerces de proximité et leurs clients dans l'effervescence des JO. Cette campagne, qui promet de distribuer des milliers de billets pour les événements et des cartes prépayées, pourrait stimuler l'utilisation des services Visa et, par conséquent, avoir un impact positif sur le cours de l'action Visa. De plus, Visa fait fort avec un partenariat qui impose le paiement avec une carte Visa dans les boutiques officielles des JO et sur les sites Olympiques de Paris 2024.

Analyse technique de l'action Visa

L'action Visa a démarré l'année avec une tendance haussière impressionnante, culminant à son plus haut au mois de mars 2024. Cependant, à partir du 22 mars 2024, la dynamique s'est inversée, et l'action Visa a connu une certaine stagnation, voire même une phase baissière. Pour envisager un retour de la tendance haussière, il est essentiel que le cours de l'action Visa dépasse la résistance à 268 $. Si cette résistance est franchie, il pourrait y avoir une opportunité pour que l'action visa atteigne les 280$, et peut-être même les 300$.

En revanche, si l'action Visa ne parvient pas à dépasser la zone de résistance à 268$, le scénario le plus probable serait un repli vers le support situé autour de 260$. Ce niveau pourrait représenter un point d'entrée stratégique pour les investisseurs, en anticipant un potentiel rebond.

Source : ProRealTime web

