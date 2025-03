Comment investir dans le secteur de la défense en Europe ?

Safran a clôturé l’année 2024 avec un chiffre d’affaires consolidé de 27,317 millions d’euros, enregistrant une hausse de 17,8 % par rapport à 2023.

Café de la Bourse se penche sur l'industrie de la Défense en Europe, un secteur en pleine transformation sous l'effet de l'intensification du conflit en Ukraine, de l'augmentation des dépenses de défense des États européens et de la redéfinition du « fardeau » de la sécurité au sein de l'OTAN.

Comment se structure le marché de la défense en Europe ? Quelles sont les grandes tendances du secteur de la défense ? Faut-il investir en Bourse dans l'action Thalès et l'action Safran , deux acteurs majeurs du secteur de la défense en Europe qui affichent des performances financières record et une forte capacité d'innovation ? Découvrez notre analyse !

Quelle est la situation du secteur de la défense en Europe ? Notre état des lieux

Les récentes évolutions géopolitiques ont profondément bouleversé le paysage européen de la défense.

Le conflit en Ukraine se poursuit et incite de nombreux gouvernements à réévaluer leurs priorités en matière de sécurité, avec des budgets de défense qui ont bondi de plus de 30 % en 2024, certains États – comme la Pologne (4,1 % du PIB) et les pays baltes – investissant bien au-delà du seuil traditionnel de 2 %

L'élection de Donald Trump en 2024 a relancé les débats au sein de l'OTAN sur le partage du « fardeau » de la défense, avec des appels pour une hausse des dépenses (certains évoquant même un objectif de 3 % du PIB), renforçant la pression sur les alliés européens pour accroître leurs investissements

Par ailleurs, la Commission européenne envisage désormais des mesures – comme l'activation d'une clause d'échappement budgétaire – pour permettre aux États membres de dépasser les contraintes fiscales en matière de dépenses de défense.

Quelle est la taille et l'importance économique du secteur de la défense en Europe ?

Aujourd'hui, le secteur de la défense en Europe génère environ 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et emploie près de 480 000 personnes en interne. Ce dynamisme s'explique par :

la hausse continue des investissements publics et privés ;

la volonté de réduire la dépendance aux équipements américains grâce à des initiatives de coopération transfrontalière ;

la montée en puissance de la R&D pour assurer l'autonomie stratégique du continent.

Quels sont les différents segments du marché de la défense ?

Le marché européen de la défense se divise en quatre segments majeurs, chacun présentant des dynamiques et des enjeux spécifiques.

Défense terrestre

Ce segment englobe les véhicules blindés, les systèmes d'artillerie et l'ensemble des équipements destinés aux forces terrestres. Il représenterait environ 25 % du marché total, avec un chiffre d'affaires annuel européen avoisinant les 30 milliards d'euros. La modernisation de parcs de véhicules et de systèmes d'artillerie a permis d'enregistrer une hausse des commandes de l'ordre de 8 à 10 % par an, sous l'impulsion de plans nationaux de renouvellement des équipements.

Défense aérienne et spatiale

Ce segment inclut les avions de combat et de transport (issus notamment des programmes de Dassault, Airbus et Leonardo), les moteurs et les technologies spatiales. À titre d'exemple, le moteur LEAP de Safran équipe déjà plus de 4 000 avions et compte plus de 10 600 moteurs en commande, ce qui illustre l'importance stratégique de ce segment, qui représenterait environ 30 % du marché européen. Les investissements dans ce domaine dépassent souvent les 15 milliards d'euros par an, favorisant l'autonomie technologique et la compétitivité européenne sur le marché mondial.

Défense navale

Ce segment couvre la construction navale et sous-marine ainsi que les systèmes embarqués, développés en partenariat avec des entreprises telles que Naval Group, Fincantieri, Thales et MBDA. La défense navale est essentielle pour la projection de puissance en mer et représente environ 20 % des investissements de la défense en Europe. Les budgets alloués à ce segment ont augmenté en moyenne de 12 % par an ces dernières années, notamment grâce à des projets de modernisation des flottes et de construction de sous-marins de nouvelle génération.

Technologies de l'information, cybersécurité et électronique de défense

Ce segment regroupe les systèmes de commandement et de contrôle, les radars, ainsi que les solutions de cybersécurité et d'identité numérique. Alimenté par la digitalisation des systèmes militaires, ce secteur connaît une croissance annuelle moyenne (TCAC) de 8 à 10 % sur les cinq dernières années. En 2024, les investissements dans ce domaine ont atteint près de 15 milliards d'euros, permettant de développer des solutions innovantes pour la protection contre les cybermenaces et l'optimisation des réseaux de communication militaires.

Quelles sont les forces et faiblesses du secteur de la défense en Europe ?

Analyse des forces et faiblesses du marché de la défense

Quelles sont les tendances actuelles du secteur de la défense en Europe ?

Commandes et investissements à long terme

Les carnets de commandes restent robustes dans l'ensemble du secteur. Par exemple, Thales a vu ses commandes progresser de 6 % pour atteindre environ 25,289 milliards d'euros en 2024, confirmant la confiance des gouvernements dans la capacité des industriels à fournir des solutions de pointe sur le long terme. À l'échelle européenne, les commandes à long terme affichent une croissance annuelle moyenne d'environ 5 à 7 %, ce qui assure une visibilité durable pour les investissements futurs.

Consolidation et achats conjoints

Afin de pallier la fragmentation des marchés nationaux, l'Union européenne promeut la mutualisation des achats. L'objectif est d'atteindre au moins 40 % des marchés de défense passés en commun d'ici 2030, contre environ 18 à 20 % actuellement. Cette stratégie de consolidation permettrait de réduire les coûts de production de 10 à 15 % en moyenne et favoriserait la création de champions européens capables de rivaliser sur le marché mondial.

Investissements en R&D et innovation

Face à la concurrence mondiale, une part croissante des investissements se dirige vers la recherche et développement. En 2024, les dépenses en R&D dans le secteur de la défense en Europe ont atteint près de 1,98 milliard d'euros, enregistrant une hausse de 11 % par rapport à 2023. Ces investissements soutenus, qu'ils proviennent du secteur public ou privé, favorisent le développement de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes de défense, l'amélioration des performances des moteurs aéronautiques et l'optimisation des solutions de cybersécurité.

Analyse de l'action Thales : leader de la défense et de la sécurité

Description des activités de l'entreprise Thales

Thales est l'un des leaders européens dans la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité.

Les ventes nettes de Thales se répartissent comme suit par groupe de produits.

Les systèmes de défense et de sécurité (53,3 %)

Systèmes C4I de défense et de sécurité (systèmes de contrôle et de surveillance, communication, protection, cybersécurité et autres systèmes), systèmes de mission de défense, systèmes navals, systèmes de guerre électronique, drones, systèmes d'opérations aériennes (défense aérienne, surveillance aérienne), systèmes de défense au sol et missiles

Les systèmes aérospatiaux (26,6 %)

Équipements avioniques (cockpits, multimédia cabine et équipements de simulation), systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.)

Les solutions d'identification numérique et de sécurité (19,9 %)

Autres (0,5 %)

Par ailleurs, le groupe Thales détient une participation de 35 % dans Naval Group (fabrication d'équipements navals pour les secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).

Les ventes nettes de Thales se répartissent géographiquement comme suit : France (28,8 %), Royaume-Uni (6,6 %), Europe (25,1 %), Amérique du Nord (14,2 %), Australie et Nouvelle-Zélande (4,6 %) et autres (20,7 %).

Résultats financiers de Thalès

Performance 2024 de Thales

Thales continue de consolider sa position en tant que leader européen des technologies de défense et de sécurité.

En 2024, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 20,577 milliards d'euros, généré un résultat opérationnel de 2,419 milliards d'euros et affiché un carnet de commandes en progression à 25,289 milliards d'euros. Le groupe Thales a également relevé son dividende, qui est passé de 3,4 à 3,7 euros par action Thales, reflétant la confiance de la direction dans ses perspectives de croissance et sa solide performance opérationnelle.

Par ailleurs, Thales a enregistré une amélioration de sa marge opérationnelle, qui se situe désormais autour de 12,2 %, et ses ventes sous-jacentes ont progressé d'environ 6 %, témoignant de la forte demande pour ses solutions de défense et de sécurité. Dans le cadre de sa stratégie de réduction des coûts, le groupe Thales a engagé un plan de restructuration dans sa division spatiale, qui devrait aboutir à la suppression d'environ 1 400 postes.

Perspectives 2025 de Thales

Le groupe Thales prévoit des ventes comprises entre 21,7 et 21,9 milliards d'euros et une amélioration des marges, qui devraient atteindre environ 12,2 % à 12,4 %.

Analyse de l'action Safran : pilier de l'aéronautique, de l'espace et de la défense

Description des activités de l'entreprise Safran

Fruit de la fusion entre Snecma et Sagem, Safran occupe une position stratégique dans les secteurs de l'aéronautique, de l'espace et de la défense.

Safran est un groupe international de haute technologie, fournisseur d'équipements de premier plan sur les marchés de l'aérospatial et de la défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes mécaniques et électroniques de haute technologie.

Les ventes nettes de Safran se répartissent comme suit par famille de produits.

Les systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4 %)

Moteurs d'hélicoptères (n°1 mondial), moteurs d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turbo-réacteurs pour drones, etc.

Les équipements aéronautiques et les systèmes de défense (38,5 %)

Nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, systèmes de câblage électrique, etc. Safran propose également des systèmes et équipements embarqués (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de l'énergie électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion de l'eau et des déchets, systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométrique à base d'empreintes digitales (n°1 mondial), systèmes inertiels, systèmes optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.).

Intérieurs d'avions (11 %)

Autres (0,1 %)

Le chiffre d'affaires net Safran est réparti géographiquement comme suit : France (19 %), Europe (23 %), Amériques (33 %), Asie et Océanie (16 %), Afrique et Moyen-Orient (9 %).

Résultats financiers de Safran

Performance 2024 de Safran

Safran a clôturé l'année 2024 avec un chiffre d'affaires consolidé de 27,317 millions d'euros, enregistrant une hausse de 17,8 % par rapport à 2023. Le groupe Safran a réalisé un résultat opérationnel courant ajusté de 4,119 millions d'euros, traduisant une amélioration de 30,1 %, et a généré un free cash-flow de 3,189 millions d'euros. Sa marge opérationnelle s'établit désormais à 15,1 % des ventes, reflétant une forte efficacité opérationnelle.

Par ailleurs, Safran a relevé son dividende à 2,90 euros par action Safran, soit une hausse de 32 % par rapport à l'année précédente, témoignant de sa volonté de partager ses résultats avec ses actionnaires. Pour soutenir sa montée en cadence, notamment dans sa division moteurs, le groupe Safran prévoit également de recruter 4 000 nouveaux employés d'ici 2028. En outre, les investissements en Recherche & Développement ont atteint 1,980 millions d'euros, dont 1,348 millions d'euros en dépenses autofinancées, illustrant l'engagement de Safran dans l'innovation technologique et la compétitivité de ses offres sur le marché mondial.

Perspectives 2025 de Safran

Le groupe Safran anticipe une croissance de près de 10 % avec un chiffre d'affaires similaire (environ 27,1 milliards d'euros), un résultat opérationnel prévu entre 4,8 et 4,9 milliards d'euros et un free cash-flow se situant entre 3,0 et 3,2 milliards d'euros.

Pourquoi investir dans l'action Thales et l'action Safran en Bourse ?

Dans un contexte où la guerre en Ukraine et la révision des engagements au sein de l'OTAN poussent les États européens à revoir leurs budgets de défense, le secteur de la Défense en Europe se réinvente. Thales et Safran, deux piliers de ce marché, affichent des résultats financiers solides et des perspectives de croissance attractives, soutenus par des stratégies d'innovation et de consolidation industrielle. Pour l'investisseur averti en Bourse, ces deux géants offrent des opportunités intéressantes dans un environnement marqué par la montée en puissance des dépenses de défense et la volonté de réduire la dépendance aux technologies extérieures.