Comment investir dans la nouvelle action du CAC 40 Eurofins Scientific ?

Eurofins Scientific est un groupe international né dans la ville de Nantes en 1987, ayant bénéficié d'une croissance remarquable au cours de son histoire grâce notamment à une politique réussie d'acquisitions, dite de croissance externe.

L'action Eurofins Scientific intègre l'indice CAC 40 le 17 septembre 2021. Leader mondial du secteur de la bioanalyse avec un chiffre d'affaires 2020 supérieur à 5 milliards d'€, Eurofins Scientific possède plus de 200 000 méthodes analytiques.

Découvrez l'histoire du groupe Eurofins Scientific ainsi que son offre de services, suivi de l'étude de ses résultats et de ses principaux ratios boursiers et fondamentaux.

Retrouvez également le parcours boursier à long terme de l'action Eurofins Scientific qui profite notamment d'une forte croissance depuis 2020 grâce à la demande soutenue en tests Covid-19.

Enfin, nous nous demanderons s'il peut être intéressant ou non d'investir en Bourse dans l'action Eurofins Scientific.

Action Eurofins Scientific : intégration au sein de l'indice CAC 40 le 17 septembre 2021

+ 89 % : évolution du cours de l'action Eurofins Scientific en Bourse sur 1 an

C.A 5,4 milliards d'€ : chiffre d'affaires 2020 d'Eurofins Scientific

BPA Eurofins Scientific : Bénéfice Par Action 2020 de 2,90 €

Présentation d'Eurofins Scientific

C'est en 1987 dans la ville de Nantes que Gilles Martin lance une petite société basée sur une technologie d'analyse brevetée et créée par ses parents, tous deux professeurs d'université. Cette technologie nommée SNIF-NMR était unique pour l'évaluation de la qualité et de l'authenticité des vins et des boissons non alcoolisées.

Durant la première décennie d'existence de la PME, la gamme de tests s'est élargie avec de réels succès commerciaux. Leur politique de croissance externe s'est ensuite développée à compter de 1997, avec pour objectif l'acquisition de laboratoires bénéficiant de technologies novatrices au sein des secteurs des analyses alimentaires, pharmaceutiques et environnementales.

Grâce à son introduction en Bourse en 1997, Eurofins intensifie sa croissance externe, s'implante dans 8 pays et possède 50 laboratoires. Le groupe acquiert 17 laboratoires sur la seule année 2014. En 2015, il rachète BioDiagnostics, spécialisé dans les analyses de semences agricolesaux USA. Cette même année, c'est au tour de Boston Heart Diagnostics spécialisé dans les maladies cardiovasculaires de rejoindre l'escarcelle du groupe. Le laboratoire français Biomnis suivra, sans oublier de nombreuses autres acquisitions notables telles que :

• Exova, Agro-Analyses, et Villapharma en 2016 ;

• VBM Laboratoriet, Genomin, Amatsigroup, Advinus, Japan Analytical, Ecopro Research et EAG Laboratories en 2017 ;

• Astellas en 2018.

Grâce au génie de ses premiers brevets et à sa croissance externe réussie, Eurofins Scientific réalise actuellement un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 milliards d'€, recense 55 000 salariés, compte 200 000 méthodes analytiques et possède 900 laboratoires internationaux.

Le groupe Eurofins Scientific intègre l'indice CAC 40 le 17 septembre 2021.

L'offre de services d'Eurofins Scientific

Secteur de l'alimentation humaine et animale

Leader mondial de ce segment avec plus de 450 millions de tests effectués chaque année, Eurofins Scientific propose une large gamme de techniques analytiques permettant de tester les normes de qualité et de sécurité des aliments. La pureté, l'authenticité, la traçabilité, l'origine et la composition peuvent être analysées selon les exigences les plus strictes des clients du groupe Eurofins Scientific.

Exemples de solutions analytiques relatives à l'alimentation : allergènes, pathogènes alimentaires, mycotoxines, OGM.

Secteur de l'agro alimentaire

Qu'il s'agisse des cultures céréalières et végétales, de la filière laitière, ou encore de l'horticulture pour ne citer que quelques exemples, les filiales Eurofins Agro assistent les agriculteurs dans les études de qualité des sols et des cultures, de la fertilisation, du bétail, etc., afin d'optimiser leurs rendements.

Exemples de solutions analytiques relatives à l'agroalimentaire : toxines, pesticides, résidus de médicaments vétérinaires.

Tests environnementaux

Dans un monde où l'écologie monte en puissance, Eurofins dispose d'une large gamme de solutions pour les tests de l'eau, de l'air, des sols, et des déchets afin d'en évaluer leurs impacts sur l'environnement et la santé des populations. Les industriels et toutes sources d'activités potentiellement polluantes peuvent faire appel aux services d'Eurofins pour leurs besoins en surveillance et en analyses, ainsi que les autorités gouvernementales.

Exemples de solutions analytiques relatives à la santé : tests de pollution, essais sur la qualité de l'air, tests de l'eau.

Matériaux et sciences de l'ingénieur

Certaines industries ont besoin de connaître les propriétés chimiques et la composition des matériaux, l'expertise des filiales Eurofins EAG est une réponse de qualité à ces besoins.

Dans le domaine de la microélectronique très présente dans nos vies quotidiennes (Internet des objets, Smartphones, produits électroniques) mais aussi plus spécialisée telle que la micro-électronique des lasers, Eurofins EAG met à disposition son expertise pour ses clients.

Exemples de solutions analytiques relatives à la santé : microscopes avancés, déformulation, chimie des polymères, analyse des contaminants.

Test biocliniques et génomiques

Dans le cadre du cycle de développement des médicaments, des biotechnologies, des cosmétiques, les filiales Eurofins BioPharma Services octroient une gamme de services analytiques de haute qualité.

Concernant l'infiniment petit à l'échelle de l'ADN, Eurofins Genomics figure parmi les principaux prestataires mondiaux de séquençages ADN, d'analyses des génotypes, de produits de synthèse d'ADN, et de services bioinformatiques.

Exemples de solutions analytiques relatives à la génétique : analyses de paternité, profilages ADN à partir de la salive ou du sang, interprétation des profils ADN, analyses des scènes de crimes (ADN à partir du cheveu par exemple).

Tests cliniques

Quasiment toutes les spécialités médicales nécessitent une « boîte à outil » de tests diagnostiques qu'ils soient de routine ou plus complexes. À l'échelle du monde, ce sont des centaines de milliers de tests médicaux effectués quotidiennement. Les filiales Eurofins Clinical Diagnostics proposent une très large gamme de tests cliniques ainsi que de solides infrastructures logistiques et de production.

Les tests Covid-19 ont générés 750 millions d'€ de revenus pour le groupe au 1er semestre 2021.

Exemples de solutions analytiques relatives à la santé : virologie, bactériologie, parasitologie, tests hormonaux, maladies auto-immunes.

Résultats financiers d'Eurofins Scientific

Chiffres d'affaires Eurofins Scientific

L'avantage notable lié à l'activité d'Eurofins Scientific provient de sa diversité : monde industriel, santé, génétique, agriculture, électronique, recherche, et bien d'autres secteurs d'activités ont des besoins permanents en solutions et produits analytiques.

Au cours des 10 dernières années, le chiffre d'affaires d'Eurofins Scientific est en croissance systématique d'année en année, multiplié par 6,6 sur 10 ans et par 2,1 sur 5 ans. Il évolue de 829 millions d'€ en 2011 à 5 439 millions d'€ (5,44 milliards d'€) entre 2011 et 2020.

Bénéfices Eurofins Scientific

Sur la même tendance que celle du chiffre d'affaires, les profits du groupe Eurofins Scientific sont en tendance haussière systématique (sauf en 2019). Le bénéfice net de 2020 est particulièrement intéressant, à 541 millions d'€, catalysé par une forte demande en tests cliniques pour le Covid-19.

Capitaux propres Eurofins Scientific

Les capitaux propres d'Eurofins Scientific sont en croissance systématique entre 2011 et 2020, passant de 320 millions d'€ à 3 716 millions d'€ (3,72 milliards d'€).

La valeur des capitaux propres d'une société sont similaires à sa valeur comptable inscrite au bilan consolidé (valeur totale des actifs, déduite de la valeur totale des passifs).

Dividende Eurofins Scientific

Le dividende Eurofins Scientific est en tendance haussière sur le long terme (malgré sa suspension en 2020), passant de 0,08 € en 2012 à 0,68 € en 2021, soit une multiplication par 8,5 sur la période.

Le dernier coupon de 0,68 € offre un rendement plutôt faible de 0,55 % au cours de Bourse actuel de l'action Eurofins Scientific du 15 septembre 2021 de 123,00 €.

Eurofins Scientific : un excellent 1er semestre 2021

Les résultats financiers semestriels 2021 d'Eurofins Scientific sont excellents, catalysés par la forte demande en tests de Covid-19. Il en ressort les principaux éléments suivants :

• une hausse de + 41 % du chiffre d'affaires entre le S1 2020 et le S1 2021, passant de 2,32 milliards d'€ à 3,27 milliards d'€ ;

• une multiplication par 5,4 du bénéfice entre le S1 2020 et le S1 2021, passant de 95 millions d'€ à 416 millions d'€.

• une hausse de la valeur des capitaux propres de + 10,5 %, passant de 3,72 milliards d'€ au S1 2020 à 4,11 milliards d'€ au S1 2021.

Action Eurofins Scientific : analyse des résultats financiers et valorisation en Bourse

Eurofins Scientific : notre étude des ratios financiers du géant de la bioanalyse

Eurofins Scientific présente les ratios suivants au cours de Bourse actuel de l'action Eurofins Scientific de 123,00 € au 15 septembre 2021 :

• un BPA 2020 (Bénéfice Par Action) de 2,90 €, soit une rentabilité bénéficiaire du BPA plutôt modérée de 2,36 % ;

• des capitaux propres de 19,96 € par action (3 716 millions d'€ / 186,2 millions d'actions au capital), très inférieure au cours de Bourse actuel ;

• un ratio d'endettement sur capitaux propres maîtrisé, établi à 0,85.

Selon ces ratios, l'action Eurofins Scientific au cours actuel de 123,00 € par action est, selon nous, assez chèrement valorisées en Bourse.

Analyse graphique du cours de l'action Eurofins Scientific en Bourse à long terme

Le cours de Bourse de l'action Eurofins Scientific a évolué selon quatre grandes tendances ces 20 dernières années :

• une évolution dans un canal horizontal entre 2001 et fin 2011, avec un support sur 0,60 € et une résistance sur 8,40 € ;

• une multiplication par 9,09 entre fin 2011 et fin octobre 2017, avec un cours passant de 5,46 € à 55,10 € ;

• un repli de - 45 % entre fin octobre 2017 et mi-décembre 2018, avec un point bas sur les 30 € ;

• suivi d'une multiplication par 3,04 entre mi-décembre 2018 et le 15 septembre 2021 pour se fixer sur les 123 € par action.

Faut-il investir en Bourse dans l'action Eurofins Scientific ?

Avantages du groupe Eurofins Scientific

• une croissance ininterrompue et notable sur le long terme du chiffre d'affaires, des profits et des capitaux propres ;

• une politique de croissance externe réussie avec de nombreuses acquisitions de laboratoires ;

• une position de leader mondial du secteur de la bioanalyse ;

• un endettement financier maîtrisé ;

• une activité diversifiée (santé, industrie, agriculture, etc.) ;

• une implantation mondiale au sein de 50 pays et plus de 200 000 méthodes analytiques ;

• une entrée au sein de l'indice CAC 40.

Inconvénients du groupe Eurofins Scientific

• certains ratios de valorisation plutôt élevés selon une approche value (19,95 € de capitaux propres par action face à un cours de Bourse de 123 €, ainsi qu'un PER plutôt élevé établi à 42) ;

• des résultats récents catalysés par les ventes de tests Covid-19 mais pouvant potentiellement « se dégonfler ».

Action Eurofins Scientific : faut-il investir actuellement ?

Le groupe Eurofins Scientific est actuellement assez chèrement valorisé selon une approche value du fait de la valeur des capitaux propres (actif net) par action, 6 fois inférieure au cours de Bourse actuel, ainsi que du fait de son PER de 42.

Le PER mesure le nombre d'année de profits par action pour atteindre le prix actuel de l'action.

Soulignons également que les résultats récents ont été fortement catalysés par les ventes de tests Covid-19.

D'un autre côté, l'action Eurofins Scientific est assez intéressante si l'on se réfère à l'approche growth (de croissance). Afin d'illustrer cette approche, mettons nous à la place d'un investisseur ayant acquis ses actions Eurofins Scientific début 2015 lorsque le titre s'échangeait à 20 €.

Eurofins Scientific a généré un bénéfice net de 90 millions d'€ en 2015 et le bénéfice net de 2020 est établi à 541 millions d'€ (6 fois supérieur). Nous savons que le nombre d'actions au capital est actuellement de 186,2 millions). Le PER initial de l'investisseur était donc de 41,7 (90 millions d'€ de profit 2015 / 186,2 millions d'actions au capital à ce jour = 0,48 € de BPA 2015 ajusté sur le nombre d'actions actuel) et donc le calcul du PER 2015 ressort à 41,7 (20 € de cours de Bourse / 0,48 € de BPA ajusté 2015).

Nous savons également que le BPA 2020 de l'action Eurofins Scientific est de 2,90 € (6 fois supérieur à celui que nous venons de calculer en 2015). Le PER de notre investisseur de début 2015 ayant acheté ses actions sur les 20 € a donc évolué à 6,9 en 2020, ce qui est excellent !

Il passe donc d'un investissement avec un PER de 41 en 2015 à un PER inférieur à 7 après 5 ans de détention de ses actions.

N'oublions pas non plus la généreuse plus value réalisée, car la valeur de son investissement initial a été multipliée par 6,15 (le cours de Bourse de l'action Eurofins Scientific est passé de 20 € début 2015 à 123 € actuellement).

Dans le cadre où la croissance des résultats du groupe Eurofins Scientific se poursuit sur le même rythme dans le futur, l'idée d'investir en actions Eurofins Scientific semble être pertinente selon une approche growth.

Gardons cependant à l'esprit que les excellents résultats de 2020 ont été catalysés par les ventes de tests Covid-19 et que ceux de 2021 le seront également (au regard de ceux du 1er semestre 2021 étant de très bonne facture). Il est donc possible de constater une modération de leurs niveaux si les besoins de tests Covid-19 se réduisent à l'avenir.

Du côté de l'investisseur au profil value, il restera sans doute à l'écart du fait de certains ratios fondamentaux trop élevés tandis que l'investisseur ayant un profil axé sur le rendement du dividende trouvera sans doute le coupon actuel trop faible (rendement inférieur à 1 %).

