Comment investir dans l’immobilier en Bourse ?

grattes ciel 2 (Crédits: Unsplash - Vincent NICOLAS)

L'immobilier reste l'un des placements préférés des Français avec 67 % qui considèrent qu'il s'agit d'une valeur refuge d'après l'étude « Les Français et les projets immobiliers en 2025 » de Catella Residential. Posséder « de la pierre » rassure et nombreux sont ceux qui aspirent à investir dans un logement pour réduire leurs loyers, le louer ou le transmettre. Pourtant, acheter un bien immobilier nécessite un capital important, du temps et une gestion parfois complexe.

Pour ceux qui ne peuvent pas – ou ne souhaitent pas – immobiliser des fonds dans un achat direct, il existe une alternative plus flexible et accessible : investir dans l'immobilier via la Bourse. Cette approche permet de profiter du potentiel du marché immobilier, tout en bénéficiant de la liquidité et de la diversité des produits cotés.



Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez investir dans l'immobilier en Bourse et pourquoi ces options peuvent constituer une solution pertinente selon votre profil et vos objectifs.

Actions de sociétés immobilières

L'option la plus couramment privilégiée pour s'exposer au secteur immobilier via la Bourse consiste à investir dans des foncières cotées, c'est-à-dire des sociétés immobilières dont les actions sont négociées sur les marchés financiers. Ces entreprises détiennent, gèrent et louent un portefeuille d'actifs immobiliers variés : centres commerciaux, immeubles de bureaux, logements ou encore entrepôts parmi d'autres.

Parmi les foncières cotées en France, on retrouve Altarea, Argan, Carmila, Covivio, Gecina, Icade, Immobilière Dassault, Klépierre, Société de la Tour Eiffel ou encore Unibail-Rodamco-Westfield.

En achetant leurs actions, les investisseurs peuvent indirectement détenir une part de leurs parcs immobiliers, tout en bénéficiant d'une diversification immédiate et d'une liquidité bien plus grande que dans l'immobilier physique. Les titres peuvent en effet être achetés ou vendus à tout moment pendant les heures d'ouverture des marchés financiers comme Euronext pour les titres français.

En plus des éventuelles plus-values liées à la hausse du cours, ces actions peuvent donner droit à des dividendes, qui reflètent une part des revenus générés par les loyers perçus distribués aux investisseurs.

Cependant, comme tout placement en actions, elles restent exposées à la volatilité des marchés. Les aléas du contexte économique global et de la politique monétaire européenne ont aussi un impact important sur ces actions (hausse des taux, tensions sur l'immobilier commercial, difficultés d'accès au crédit, baisse des anticipations d'achats ou d'investissement, etc.). Pour limiter les risques, il est recommandé de diversifier son portefeuille et de toujours considérer le contexte global.

ETF immobiliers

Une autre manière simple et efficace de s'exposer au secteur immobilier via la Bourse consiste à investir dans des ETF (Exchange Traded Funds) spécialisés dans l'immobilier. Ces fonds indiciels, cotés en Bourse, répliquent la performance d'un indice composé de plusieurs sociétés immobilières, comme des foncières cotées en France, en Europe, aux États-Unis ou à l'échelle mondiale.

L'un des principaux avantages des ETF est leur diversification instantanée. En une seule transaction, l'investisseur accède à un portefeuille composé de dizaines, voire de centaines de sociétés immobilières. Ces produits sont accessibles via un compte-titres ou, pour certains d'entre eux, via un PEA, ce qui peut offrir des avantages fiscaux intéressants.

Comme pour les actions de foncières cotées, les ETF sont liquides et généralement peu coûteux en frais de gestion. Ils permettent également de percevoir des dividendes, lorsque les sociétés sous-jacentes en versent. Cependant, ces placements restent soumis aux fluctuations des marchés financiers et à l'évolution des taux d'intérêt, qui influencent directement la valorisation du secteur immobilier.

Importance de choisir le bon intermédiaire financier pour investir dans l'immobilier en Bourse

Lorsque l'on investit dans l'immobilier via la Bourse, le choix du bon intermédiaire financier est une étape clé pour optimiser ses placements.

Que vous investissiez dans des foncières cotées ou dans des ETF immobiliers, il est essentiel de s'appuyer sur une plateforme fiable, transparente et adaptée à votre profil. Le bon courtier Bourse ou la bonne banque doit vous proposer un large accès aux marchés, des frais compétitifs, une interface claire et idéalement la possibilité d'investir via des enveloppes fiscales avantageuses comme le PEA, le CTO ou l'assurance-vie.

Du côté des produits eux-mêmes, qu'il s'agisse d'une action de foncière ou d'un ETF, il convient d'étudier attentivement certains critères comme la solidité des fondamentaux (endettement, taux d'occupation, rentabilité locative), l'exposition géographique ou sectorielle de l'ETF ou des activités de l'entreprise en question, ainsi que sa stratégie de gestion en fonction de son parc immobilier (résidentiel, bureaux, commerce, etc.).

Enfin, n'oubliez pas de prendre en compte le contexte macroéconomique : la conjoncture immobilière, l'évolution des taux d'intérêt, l'inflation ou encore la politique monétaire influencent directement la performance du secteur immobilier et donc des produits boursiers portant sur cette industrie.