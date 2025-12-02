 Aller au contenu principal
Wall Street parvient à rebondir et termine en hausse
information fournie par AFP 02/12/2025 à 22:32

Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, alors que les valeurs de la technologie et des cryptomonnaies ont repris des couleurs, les investisseurs attendant dans le même temps des nouvelles sur le front macroéconomique.

Le Dow Jones a avancé de 0,39%, l'indice Nasdaq a gagné 0,59% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,25%.

"L'appétit pour le risque reprend aujourd'hui à Wall Street et les actions se remettent de leur chute de lundi", résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Les opérateurs procèdent à des "achats à bon compte", note pour sa part Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Après leur recul la veille, les "Sept Magnifiques", surnom donné aux grands noms du secteur technologique, ont quasiment tous terminé dans le vert, à l'instar de Nvidia (+0,86%), Alphabet (+0,29%), Apple (+1,09%) ou Meta (+0,97%).

Les valeurs associées au secteur des cryptomonnaies se sont aussi reprises, en même temps que le bitcoin , comme les plateformes d'échange Coinbase (+1,32% à 263,26 dollars) et Robinhood (+2,20% à 125,95 dollars).

Côté macroéconomique, "l'enthousiasme suscité par la perspective d'une baisse des taux de la Fed (Réserve fédérale américaine) pourrait évoluer cette semaine, alors que les participants vont analyser de nouvelles données au cours des trois prochains jours", estime Jose Torres.

Pour le moment, une baisse des taux d'un quart de point est largement anticipée par les acteurs du marché à l'issue du prochain rendez-vous de l'institution monétaire, les 9 et 10 décembre.

La place new-yorkaise attend mercredi le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour novembre puis, vendredi, l'inflation pour le mois de septembre (indice PCE).

La publication de plusieurs indices américains clés a été retardée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché les Etats-Unis.

Les investisseurs veulent aussi "avoir un aperçu des perspectives de la Fed pour 2026", remarque M. Torres.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait légèrement à 4,08% vers 21H15 GMT, contre 4,09% à la clôture lundi.

Au tableau des valeurs, l'avionneur Boeing s'est envolé (+10,13% à 205,35 dollars) après que son directeur financier, Jay Malave, a confirmé mardi lors d'une conférence les anticipations opérationnelles et financières évoquées par le patron du groupe ces dernières semaines.

Le fabricant de puces électroniques Intel a brillé (+8,65% à 43,47 dollars) suite à des rumeurs selon lesquelles l'entreprise pourrait fabriquer les puces de la série M d'Apple pour certains de ses appareils dès 2027.

Le géant américain des cafés Starbucks est parvenu à garder la tête hors de l'eau (+0,34% à 85,20 dollars) après avoir accepté de payer près de 39 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec la ville de New York pour "plus d'un demi-million d'infractions" au droit local du travail depuis 2021.

L'opérateur de services d'informatique à distance (cloud) Snowflake a été recherché (+3,12% à 259,85 dollars) avant la publication de ses résultats trimestriels mercredi. L'action du groupe a bondi de plus de 50% en un an.

