Comment investir dans l’action Thales ?

Leviers de croissance, activités, stratégies, ratios financiers et performance boursière. On a analysé l'action Thalès, expert en aéronautique, défense et sécurité, dans le contexte actuel de guerre en Europe.

Présentation de Thales : stratégie et forces du groupe

Thales figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques. L'ambition du groupe est de fournir aux industries aérospatiales, de la défense, de la sécurité et du transport terrestre, des solutions pour prendre des décisions plus intelligentes dans des environnements très complexes. Pour cela, sa stratégie consiste à se placer sur toute la chaîne de décisions critiques dans laquelle ses systèmes intelligents sont d'une grande aide. Cette chaîne de valeur se décompose en :

L'acquisition de données par des radars, sonars, capteurs électromagnétiques, capteurs de surveillance réseau, satellites, drones, etc.

La transmission et le stockage des données par des réseaux de communication sécurisés, radio, communication par satellite et des centres de données sécurisés.

Le traitement de l'information et la prise de décision par des systèmes de commandement et de contrôle, la surveillance du trafic aérien et ferroviaire, des systèmes de mission, des solutions de traitement avancées de l'information (images, vidéo, sémantique), de fusion de données, de brouillage, de missiles et d'armement.

Thalès dispose de nombreux avantages compétitifs



Thales possède un département de R&D de pointe pour tirer parti d'un écosystème d'innovation mondial. Thales consacre plus de 3,5 milliards d'euros – près de 22 % de son chiffre d'affaires 2022 – en R&D, dont 1 milliard d'euros sont autofinancés. Le groupe compte 28 000 ingénieurs engagés en R&D au quotidien. En 2021, Thales collabore avec près de 50 centres de recherches universitaires à travers le monde et a été classée pour la quatrième fois dans les 100 entreprises les plus innovantes par Thomson Reuters. Le groupe dispose aujourd'hui de 16 500 brevets.

Thales construit et développe une expertise numérique unique autour de quatre principales technologies qui jouent un rôle clé dans la chaîne de décisions critiques : la connectivité et la mobilité, l'analyse de données volumineuses, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Au cours des dernières années, Thales a considérablement renforcé son expertise dans ces domaines par des acquisitions ciblées et en recrutant des experts du domaine.

Thales témoigne d'une connaissance approfondie de ses marchés. Thales se concentre sur cinq marchés finaux qui ont beaucoup de technologies et de domaines d'expertise en commun : l'aéronautique, l'espace, la défense, la sécurité et le transport terrestre. Dans pratiquement toutes ses activités, Thales est dans les trois premiers mondiaux ou numéro 1 en Europe.

Thales affiche une présence mondiale. Le groupe est présent dans plus de 68 pays et compte près de 80 000 employés à travers le monde. Sa longue expérience des marchés internationaux et ses partenariats complexes s'avère être un atout commercial essentiel.

Sur le plan commercial, l'année 2021 a été marquée par une croissance du carnet de commandes de plus de 18 % pour atteindre une valeur de 19,9 milliards d'euros. Thales a engrangé plusieurs contrats d'une valeur supérieure à 500 millions d'euros : la vente de Rafales à l'Égypte, le contrat de maintenance des Mirages 2000 et le contrat pour le système de la défense aérienne française.

En 2019, Thales a uni ses forces avec Gemalto, le leader néerlandais de la sécurité digitale, dans le cadre d'un accord de fusion pour une valorisation de 4,8 milliards d'euros. Cette fusion s'inscrit dans l'ambition stratégique de Thales d'être un leader mondial de la sécurité numérique et de la cybersécurité, sur un portefeuille de solutions comprenant des logiciels de sécurité, une expertise en biométrie, l'authentification multifactorielle et l'émission de communications sécurisées.

Activités du groupe Thales, expert en aéronautique, défense et sécurité

Le groupe vend ses solutions et ses services sur plusieurs segments distincts.

L'aérospatial

Le segment aérospatial équipe les constructeurs aéronautiques, les forces armées et les compagnies aériennes pour améliorer l'efficacité en vol, la sécurité et le confort. Les systèmes conçus par Thales permettent aux aéronefs de voler dans toutes les conditions et d'interagir avec toutes les parties de l'écosystème aéronautique, au sol ou en vol. Sur le plan spatial, ce segment a pour but également de concevoir, développer et de déployer des infrastructures orbitales, des systèmes de satellites et de services connexes pour les programmes spatiaux. Thales est la seule entreprise aérospatiale au monde à occuper des positions à la fois dans les équipements embarqués (par exemple avionique et systèmes de cabine) et équipement au sol (par exemple, les systèmes de radar et de gestion du trafic aérien). Le groupe est présent dans tous les types d'aéronefs civils et militaires et tous les nouveaux grands programmes aéronautiques.

Le transport terrestre

Le segment transport terrestre propose aux entreprises de chemin de fer de la signalisation ferroviaire, du contrôle et de la surveillance des réseaux de transport urbain ou encore des solutions de billetterie pour optimiser la capacité et l'efficacité du transport terrestre dans des conditions de sécurité optimales, tout en offrant un meilleur service aux voyageurs. Thales dispose d'une grande expertise. En effet, le groupe a mis en place la signalisation de 85 lignes de métro dans plus de 40 villes et est l'inventeur des principales normes de signalisation ferroviaire : CBTC (contrôle de train basé sur la communication) pour le métro et ETCS (système européen de contrôle des trains) pour les trains de grandes lignes.

La sécurité et défense

Le segment sécurité et défense fournit communications, systèmes de commande et de contrôle, réseaux systèmes d'infrastructure et solutions de sécurité et de cybersécurité pour les forces armées afin de gagner et maintenir une supériorité décisionnelle et opérationnelle dans les théâtres conventionnels, combats urbains et cyberespace.

L'identité digitale et sécurité

Le segment identité digitale et sécurité permet, à la demande des entreprises et des gouvernements de sécuriser les milliards d'interactions numériques qu'ils ont en interne comme avec le monde extérieur. Thales fournit des technologies de gestion des identités et de protection des données qui aident les banques à sécuriser les transferts de fonds ou encore des solutions biométriques pour le passage de frontières terrestres. Plus de 30 000 organisations s'appuient sur les solutions de Thales pour vérifier l'identité des personnes et des objets, accorder l'accès aux services numériques, analyser de grandes quantités d'informations et chiffrer les données.

Thales, le groupe électronique est présent dans le monde entier

Le groupe Thalès réalise son chiffre d'affaires principalement en Europe (55,5 % CA 2020) mais également en Asie (13,6 % CA 2020) ainsi qu'au Moyen-Orient (7,1 % CA 2020), en Amérique du Nord (11,5 % CA 2020), en Australie et en Nouvelle-Zélande (5,8 % du CA 2020) et dans le reste du monde (6,5 %).

Analyse des derniers résultats de Thales

Le groupe Thalès a réalisé un bon exercice 2021, surtout au niveau commercial.

Prises de commandes : 19,9 milliards d'euros, en hausse de 18 % (+18 % sur une base organique)

Chiffre d'affaires : 16,2 milliards d'euros, en hausse de 5,3 % (+5,3 % sur une base organique)

EBIT : 1 649 millions d'euros, en hausse de 32,1 % (+31,9 % sur une base organique)

Résultat net ajusté, part du Groupe : 1 361 millions d'euros, en hausse de 45 %

Résultat net consolidé, part du Groupe : 1 089 millions d'euros, en hausse de 125 %

Cash flow libre opérationnel : 2 515 millions d'euros, soit 185 % du résultat net ajusté part du Groupe

Dividende Thales de 2,56 €, en hausse de 45 %

Objectifs de Thales pour 2022

Book-to-bill supérieur à 1, soutenant l'accélération de la croissance des ventes en 2023

Chiffre d'affaires entre 16,6 et 17,2 milliards d'euros, correspondant à une croissance organique entre +2 % et +6 %

Marge d'EBIT comprise entre 10,8 % et 11,1 %

Objectif de génération de flux de trésorerie 2019-2023 revu à la hausse

Ratio de conversion du résultat net ajusté en flux de trésorerie opérationnel libre : 115 %

Environ 5,5 milliards d'euros de flux de trésorerie opérationnels libres attendus pour 2021-2023

L'action Thales superforme le CAC 40 depuis le début de l'année (+50 % vs -7,4 %). Le titre Thalès bénéficie d'une actualité porteuse avec la guerre en Ukraine et les annonces de réarmement pour faire face à d'éventuels nouveaux conflits. C'est le cas de l'Allemagne qui, dès cette année, va débloquer une enveloppe « exceptionnelle » de 100 milliards d'euros.

Analyse technique de l'action Thales

Sur le moyen terme, la tendance est positive. Le titre Thales évolue dans ce canal haussier (en gris sur le graphique) débuté à la fin du mois de février (et les annonces de guerre en Ukraine). Sur le court terme, la tendance est plutôt négative : le cours de l'action Thales évolue sous sa moyenne mobile à 20 jours (ligne fine en bleu sur le graphique) et la MACD est au-dessous de sa ligne de signal. Cependant, le RSI stochastique en zone de survente, donc un rebond technique est possible dans les prochains jours.

Notre avis sur l'action Thales

Alors que Thales affichait déjà une très bonne croissance au sein des acteurs du secteur de la défense, le début d'une guerre en Europe a fait office de catalyseur, grâce à la volonté d'accélération massive des budgets dans certains pays, notamment en Allemagne. Dans cette optique, le spécialiste de la défense et de la sécurité a de belles années devant lui.

