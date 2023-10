Café de la Bourse

Investir 10 000 euros sur les marchés actions depuis son PEA est un bon moyen de se positionner en Bourse. Et de nombreux particuliers l'ont bien compris. En effet, les Français possèdent près de 6,5 millions de PEA pour un encours moyen de 15 612 euros par plan. Mais quels titres faut-il acheter ? Comment bien gérer son portefeuille ? Découvrez dans cet article comment investir 10 000 euros sur un PEA.

Acheter des titres vifs par conviction

Avec 10 000 euros, il est possible d'acheter des titres via un stock-picking de conviction. Vous pourrez donc ainsi sélectionner des actions en procédant à une analyse fondamentale du titres (ratios financiers, avantages concurrentiels, perspectives de croissance, etc.) et éventuellement une analyse technique afin de repérer le meilleur moment pour se positionner sur le titre (RSI, MACD, moyennes mobiles, etc.).

Selon votre style d'investissement (value, dividende, growth, etc.), les titres pourront être très différents. Mais attention à choisir des actions d'entreprises dont vous connaissez et comprenez le business model, dont vous suivez l'actualité et les résultats, appartenant à un secteur d'activité qui vous est familier.

Il sera souvent bien plus facile (et tentant) d'investir dans des actions françaises, et notamment des actions du CAC 40. Vous aurez en effet un accès facilité à l'information, il s'agit souvent d'entreprises que l'on connaît bien. Et ce n'est pas mal en soit. Il est même judicieux de les privilégier, à condition que cela ne nuise pas à la diversification géographique de votre portefeuille. Ainsi, vous pouvez opter pour un stock-picking de conviction sur une dizaine d'entreprises du CAC 40 (ou un peu plus), à condition que cela représente environ 10 à 25 % de vos investissements en actions et que vous soyez investi sur d'autres marchés boursiers. Vous pourrez investir dans des titres vifs depuis un compte-titres, toujours dans une optique de stock-picking de conviction, ou bien, et c'est possible depuis un PEA, dans des fonds investis sur des marchés étrangers.

Se positionner sur les marchés mondiaux avec des ETF

Il est en effet possible d'investir depuis un PEA dans des ETF qui répliquent de grands indices boursiers comme le Nasdaq, le Nikkei, le Dow Jones, etc., permettant d'investir dans plusieurs dizaines, voire centaines d'actions à la fois. Attention tout de même, car tous les ETF répliquant ces indices ne sont pas éligibles au PEA. Cela est précisé dans le document d'informations clés pour l'investisseur (DICI). Vous pourrez ainsi, en profitant de la fiscalité avantageuse du PEA (exonération de l'impôt sur les plus-values dès 5 ans de détention du plan), investir sur de nombreux marchés financiers et respecter la diversification géographique, essentielle à la constitution d'un portefeuille équilibré.

Vous pourrez investir dans les indices boursiers en suivant la logique du DCA (Dollar Cost Averaging). Il est également possible pour augmenter ses gains potentiels de mettre en place un plan d'investissement échelonné dynamique qui consiste à investir à intervalle régulier une somme qui sera augmentée si le cours de l'ETF est sur ses plus bas et réduite si le cours de l'ETF est sur ses plus hauts.

Notez également que ces fonds gérés passivement sont accessibles dès quelques dizaines d'euros seulement et affichent des frais très faibles par rapport aux fonds gérés activement.

Chercher de la performance avec des OPCVM

Les OPCVM gérés activement permettent idéalement de s'appuyer sur l'expertise et l'expérience d'un gérant pour booster le rendement de son investissement sur le marché actions. En effet, c'est le gérant qui choisit les titres composant le fonds et réalise l'ensemble des arbitrages en prenant en compte les fondamentaux de l'entreprise, l'évolution des marchés financiers et la macro-économie.

Autant de critères qui nécessitent un savoir-faire que le gérant possède. Cependant, ce type de fonds affiche des frais de gestion relativement élevés et moins du quart des gérants actifs font mieux que leur indice sur 10 ans selon le baromètre Actif/Passif de Morningstar de 2021.

Avant de se positionner sur un OPCVM, il est donc recommandé d'examiner la performance à long terme du fonds, sa volatilité, les frais pratiqués, la stratégie d'investissement du fonds, mais aussi la solidité financière de la société de gestion. Vous serez ainsi à même de sélectionner les meilleurs OPCVM pour doper la performance de votre PEA. Attention aussi à toujours bien vérifier que le fonds est éligible à cette enveloppe.