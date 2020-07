Comment gagner en Bourse en période de turbulences

Le Revenu revient sur les règles pour gagner en Bourse malgré des temps difficiles. (© DR)

Diversification, gestion dynamique, points d'entrée, frais et fiscalité : Le Revenu vous propose cinq règles de base pour gagner en Bourse, quelle que soit la météo.

La Bourse est un investissement de long terme, mais que vous devez suivre régulièrement, en étant prêt à intervenir à tout moment s'il le faut.

Les turbulences, comme celles du Covid-19, rappellent que le placement en Bourse n'est pas un long fleuve tranquille. Mais, même si cela vous paraît inconfortable, il est le plus souvent préférable de se lancer dans la gestion d'un portefeuille boursier, ou de la réactiver, quand la conjoncture est mauvaise.

Voici cinq règles de base pour gagner en Bourse en affrontant tous les temps.

1 - Diversifiez votre portefeuille de plusieurs manières

La bonne diversification est la principale source de performance boursière pour l'investisseur de long terme. Elle s'exprime d'abord dans l'allocation optimale des actifs financiers (actions, obligations, monétaires).

Puis, à l'intérieur de la poche actions, la bonne répartition entre les pays, les secteurs et les valeurs joue un rôle déterminant, car elle permet de mieux répartir le risque et de multiplier les gisements de gains.

L'international, gagnant à long terme

Or bien souvent les épargnants ont un biais, national et affectif: ils privilégient leur univers de proximité et les sociétés qu'ils apprécient. Mais, les portefeuilles gagnants sur longue période sont notamment les plus diversifiés à l'international. Sur la décennie 2009-2019, l'épargnant a gagné 180% sur un indice mondial comme