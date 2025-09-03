Comment fonctionne une SCPI ?

Swiss Life AM

Les SCPI sont devenues un outil d'épargne apprécié des investisseurs. Ce placement, souvent qualifié de « pierre-papier », permet d'accéder à l'immobilier sans acheter ni gérer un bien en direct, il s'agit d'une solution clé en main. Derrière cette simplicité se cache une organisation rigoureuse, pilotée par une société de gestion agréée. Selon les SCPI, des frais d'entrée peuvent s'appliquer, tandis que d'autres modèles proposent une souscription sans frais. Ainsi la société de gestion se rémunère pour son rôle d'administration et de sélection des actifs.

🎯 Une stratégie d'investissement claire

Chaque SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) repose sur une stratégie immobilière claire : bureaux, santé, logistique… ou une approche plus opportuniste, selon les opportunités du marché en France ou en Europe. Cette stratégie guide la sélection des actifs, les zones géographiques ciblées, le profil des locataires et la durée de détention. Elle constitue le socle de la performance future.

💶 Une collecte mutualisée

Les investisseurs achètent des parts de SCPI, représentant une fraction d'un portefeuille immobilier. Ce mécanisme permet de mutualiser les risques et d'accéder à une diversité d'actifs (bureaux, commerces, entrepôts…) dans plusieurs zones géographiques.

Ce principe peut être comparé à une grande pizza partagée entre plusieurs personnes : chaque part donne accès à l'ensemble des ingrédients - un peu de bureaux, une portion de santé, une pincée de logistique… Cette diversité d'actifs, répartie dans le portefeuille, contribuer à lisser les risques et stabiliser les revenus.

🏢 Sélection et acquisition des actifs

Les équipes de la société de gestion analysent les opportunités du marché selon des critères stricts : emplacement, qualité du bâti, solidité des locataires, potentiel de rendement, diversification. Une fois validé, l'actif est acquis au nom de la SCPI et intégré au portefeuille.

🛠️ Gestion quotidienne du patrimoine

Une fois les biens en portefeuille, la société de gestion prend en charge l'ensemble des aspects locatifs et techniques : signature des baux, relation avec les locataires, encaissement des loyers, entretien, travaux, conformité réglementaire (notamment ESG). L'objectif : maintenir un taux d'occupation élevé, sécuriser les revenus et préserver la valeur des biens.

💸 Versement des revenus

Les loyers perçus sont redistribués aux associés sous forme d'acomptes sur dividendes, généralement chaque trimestre. Les investisseurs perçoivent ainsi des revenus réguliers, proportionnels au nombre de parts détenues, avec des perspectives de rendement durable et attractif. Des reportings détaillés assurent un suivi de l'évolution de l'investissement en toute transparence.

🔁 Arbitrages et gestion active

La société de gestion peut procéder à des arbitrages : revente d'actifs moins performants, réinvestissement dans de nouvelles opportunités, ajustements stratégiques face aux évolutions du marché. Cette gestion dynamique vise à optimiser le rendement tout en maîtrisant les risques.

👥 Des expertises multiples mobilisées

La gestion d'une SCPI mobilise une diversité d'expertises, réparties en plusieurs pôles complémentaires :

• Immobilier : les gérants et les responsables techniques définissent la stratégie, sélectionnent les actifs, négocient les baux et assurent le suivi des immeubles.

• Financier : analyse de la rentabilité des investissements, modélisation des performances et équilibre du portefeuille.

• Risques, juridique et conformité : sécurisation des opérations et respect du cadre légal et réglementaire.

• ESG : intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement et de gestion.

• Relations investisseurs : transparence et lien avec les associés, via les reportings, les bulletins et l'accompagnement personnalisé.

Ce travail collectif s'inscrit dans un cadre réglementé, sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF), garantissant une gestion rigoureuse, transparente et conforme aux intérêts des associés.

En résumé, une SCPI est un fonds immobilier collectif, piloté par une société de gestion qui sélectionne, achète, loue, entretient et valorise les actifs, tout en assurant la redistribution des revenus. Elle prend en charge l'ensemble des opérations, de la définition de la stratégie à la gestion quotidienne, en mobilisant des expertises variées. La solution idéale pour un premier pas dans l'immobilier sans complexité.

Parmi les SCPI disponibles, certaines se distinguent par leur gestion et leur capacité à construire un portefeuille adapté aux évolutions du marché.

Mistral Sélection , gérée par Swiss Life Asset Managers France, en est un bon exemple. Dotée d'une stratégie dite « opportuniste », elle vise à construire un portefeuille diversifié (bureaux, commerces, logistique…) en France et en zone euro, avec une gestion professionnelle et accessible.

Elle est disponible à la souscription en direct chez BoursoBank, mais aussi via l es contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et le plan d'épargne retraite PERin Matla.

L'investissement en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et de variation des revenus. Il convient d'investir en fonction de votre situation personnelle.