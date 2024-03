Comment évaluer la valeur d’une action en Bourse ? Top 3 des ratios financiers à suivre

(Crédits photo : Unsplash - Adeolu Eletu )

Se lancer dans le monde de la Bourse peut être complexe, surtout lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur d'une action pour choisir les meilleures options. Dans cet article, nous allons explorer comment évaluer la valeur d'une action en Bourse et quels sont les ratios financiers les plus importants à prendre en compte.

Importance des ratios comptables et financiers dans l'évaluation de la valeur d'une action

Pour décider d'investir dans une action, plusieurs méthodes d'analyse sont disponibles comme l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Cette dernière est la plus pertinente pour évaluer la valeur d'une action en Bourse et déterminer son potentiel de croissance.

Pour faire l'analyse fondamentale d'une action, vous devez prendre en compte des facteurs économiques, sociaux, politiques et financiers, qui permettent de comprendre la performance d'une entreprise et la santé économique d'un pays, facteurs qui influencent la valeur future d'une action.

Être capable de déterminer la valorisation d'une action par rapport à son prix actuel sur le marché ou à ses pairs requiert l'utilisation de certains ratios comptables et financiers. Ces derniers fournissent une vue d'ensemble de la performance financière globale d'une société. Pour cela, il est nécessaire de s'appuyer sur les états financiers de l'entreprise comme le bilan, le compte de résultat ou les flux de trésorerie.

Ces ratios peuvent être catégorisés en fonction des informations qu'ils fournissent comme les ratios de rentabilité, de productivité, d'efficacité, de liquidité ou de solvabilité. Passons maintenant en revue trois des indicateurs financiers les plus populaires parmi les traders et les investisseurs.

Le Bénéfice Par Action (BPA) pour comparer la profitabilité d'une entreprise pour chaque action émise

Le bénéfice par action (BPA) est une mesure clé utilisée par les analystes pour évaluer la rentabilité d'une entreprise par rapport à ses actions en circulation. Pour calculer le BPA, il suffit de diviser le bénéfice net d'une entreprise par le nombre d'actions émises. En d'autres termes, il s'agit du montant de bénéfice attribuable à chaque action détenue par les actionnaires.

Un BPA élevé indique généralement une rentabilité par action importante et peut-être perçue comme un signe de solidité financière de l'entreprise. Les investisseurs sont souvent attirés par les entreprises ayant un BPA élevé, car cela peut refléter un potentiel de croissance future et une capacité à générer des bénéfices importants.

Le BPA est également utilisé pour comparer les performances financières des entreprises du même secteur d'activité afin de choisir les plus intéressantes.

Dans ce cas, un BPA plus élevé par rapport à celui de ses pairs peut justifier un prix par action plus élevé, car il suggère une rentabilité supérieure. À l'inverse, un BPA inférieur peut indiquer une sous-évaluation potentielle de l'action, bien que d'autres facteurs doivent aussi être pris en compte.

Le Price-to-Earnings (PER) pour comprendre la relation entre le cours d'une action et son BPA

Le Price-to-Earnings (PER), également connu sous le nom de ratio cours/bénéfice, est un indicateur utilisé pour évaluer la valorisation d'une action sur le marché boursier dans le but de comprendre la relation entre le cours actuel de l'action et son bénéfice par action. Le calcul du PER consiste donc à diviser le cours de l'action par son BPA.

Le PER offre aux investisseurs un moyen de déterminer si une action est surévaluée, sous-évaluée ou correctement évaluée par rapport à ses bénéfices.

Un PER élevé suggère que le marché valorise l'action à un niveau supérieur à sa rentabilité actuelle, ce qui peut indiquer une entreprise forte, mais aussi une possible sur-évaluation de l'action de l'entreprise. À l'inverse, un PER faible pourrait signifier que l'action est sous-évaluée et représente potentiellement une opportunité d'investissement intéressante.

N'oubliez pas que le PER - comme tout autre ratio - ne doit pas être utilisé seul pour prendre des décisions d'investissement.

Le quick ratio pour comprendre la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes

Le quick ratio, également appelé ratio de liquidité rapide ou acid-test ratio, constitue un indicateur financier permettant d'évaluer la capacité d'une entreprise à faire face à ses obligations à court terme en utilisant uniquement ses actifs les plus liquides.

Il mesure donc la capacité d'une entreprise à honorer ses dettes immédiates sans devoir vendre ses actifs à plus long terme et s'obtient en divisant les actifs liquides par les dettes à court terme de l'entreprise.

Un quick ratio élevé indique que l'entreprise dispose d'une quantité suffisante d'actifs liquides pour couvrir ses obligations à court terme, ce qui est généralement perçu comme un signe de solidité financière. À l'inverse, un quick ratio faible peut laisser entendre que l'entreprise pourrait rencontrer des difficultés à rembourser ses dettes à court terme, ce qui peut freiner les investisseurs les plus frileux.