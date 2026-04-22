Comment Deutsche Telecom et T-Mobile US pourraient réaliser la plus grande opération de fusion-acquisition au monde

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Deutsche Telekom

DTEGn.DE étudie la possibilité d'un rapprochement avec T-Mobile US TMUS.O pour créer un géant des télécommunications de 300 milliards de dollars, selon des sources, ce qui dépasserait la fusion Vodafone-Mannesmann de 203 milliards de dollars en 1999 et deviendrait la plus grande opération de fusion et d'acquisition jamais réalisée.

Le groupe allemand contrôle déjà 53 % de l'unité américaine. Selon une personne au fait de la situation et Bloomberg, qui a été le premier à faire état des pourparlers mercredi, un accord permettrait de regrouper les deux entreprises sous une même entité afin de relancer la croissance dans un secteur des télécommunications en stagnation.

Une fusion permettrait d'atteindre une taille suffisante pour être compétitif aux États-Unis et en Europe, mais pourrait également être confrontée à des défis structurels, géopolitiques et réglementaires, ont déclaré des analystes et une source industrielle.

Deutsche Telekom et T-Mobile US ont décliné toute demande de commentaire de la part de Reuters.

COMMENT L'OPÉRATION POURRAIT-ELLE ÊTRE STRUCTURÉE?

Selon un scénario possible, une nouvelle société holding présenterait une offre portant sur l'ensemble des actions des deux entreprises. Elle serait détenue par les actionnaires existants et cotée à la fois aux États-Unis et en Europe.

Une telle structure refléterait la fusion de 80 milliards de dollars entre le fournisseur de gaz allemand Linde et son rival américain Praxair, ont déclaré les analystes de MKI Global Partners dans une note.

Dans le cadre de cet accord de 2018, les deux entreprises se sont regroupées par le biais d'une fusion entre égaux, toutes actions confondues, au sein d'une société holding irlandaise nouvellement créée, Linde Plc. Les actionnaires de Praxair ont vu leurs actions converties en actions de la nouvelle entité, tandis que les actionnaires de Linde AG se sont vu proposer un échange de leurs actions contre de nouvelles actions de Linde Plc. Au moment de la transaction, les actions de la nouvelle société holding étaient cotées à la fois à New York et à Francfort.

QUELS SONT LES AVANTAGES POTENTIELS POUR DEUTSCHE TELEKOM?

Timotheus Hoettges, directeur général de Deutsche Telekom, a déclaré en février, lors de la publication des résultats annuels, que l'entreprise étudiait les possibilités d'augmenter sa participation dans T-Mobile US.

Selon un banquier et des analystes de l'industrie, la raison industrielle de la fusion serait d'augmenter la valorisation globale du groupe, étant donné que ses activités américaines se négocient à un multiple nettement plus élevé que celui de Deutsche Telekom.

Les actions de T-Mobile US se négocient à huit fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) contre seulement 4,4 fois l'Ebitda après les baux pour Deutsche Telekom, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note.

Cependant, les analystes ont mis en garde contre le fait qu'un groupe unique plus important pourrait encore se négocier avec une décote par rapport aux acteurs purement américains, ce qui a été le cas pour plusieurs groupes de télécommunications européens. Les actions de Deutsche Telekom et de T-Mobile ont toutes deux chuté de quelque 4 % à l'annonce de l'éventuelle fusion.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que les synergies d'une fusion seraient minimes, ajoutant que les principaux avantages seraient une plus grande échelle et une simplification, donnant au groupe la capacité de poursuivre davantage d'opérations de fusion et d'acquisition.

La Deutsche Bank a reconnu qu'une structure combinée pourrait fournir un accès plus efficace au capital pour financer les fusions et acquisitions en Europe et aux États-Unis. Morgan Stanley a ajouté qu'un groupe de télécommunications plus important pourrait se défendre contre la concurrence croissante, les opérateurs de satellites offrant un accès à l'internet et la nécessité, principalement aux États-Unis, d'offrir des produits convergents fixes-mobiles.

QUELLES SONT LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES?

Toute augmentation de capital nécessiterait le soutien de 75 % des actionnaires de Deutsche Telekom et ne pourrait se faire sans l'aval de Berlin, a déclaré Thomas Nienaber de MKI Global Partners. Entre le ministère allemand des finances et la KfW, détenue par le gouvernement, l'État contrôle 28,3 % du capital.

Il a ajouté que les actionnaires de T-Mobile US pourraient être peu enclins à échanger leurs actions contre une société germano-américaine moyennant une faible prime.

Compte tenu de la taille de l'opération - la transaction créerait la plus grande entreprise de services sans fil au monde - les analystes de New Street Research ont déclaré qu'elle déclencherait les seuils Hart-Scott-Rodino et que la division concurrence du ministère américain de la justice pourrait l'examiner.

Les analystes ont indiqué que l'opération nécessiterait également l'approbation de la Commission fédérale des communications, ce qui implique une question statutaire de propriété étrangère, et pourrait également nécessiter l'approbation du Comité de l'investissement étranger aux États-Unis.

"Nous ne pensons pas que des questions de concurrence, de sécurité ou de réglementation puissent amener le gouvernement à bloquer l'opération, mais il existe des questions politiques importantes qui pourraient devoir être abordées lors de l'examen de l'opération", ont-ils déclaré.