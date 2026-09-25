Comment des entreprises liées au géant chinois du coton, soumis à des sanctions, vendent des vêtements aux États-Unis

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* Trois fabricants de vêtements vietnamiens liés à la société Esquel, soumise à des sanctions, ont expédié aux États-Unis pour au moins 5 millions de dollars de produits en coton

* Esquel a été sanctionnée en 2024 pour ses liens présumés avec le travail forcé des Ouïghours; elle nie ces accusations

* Après les sanctions, Esquel a acheminé 70 % de ses exportations de coton en provenance de Chine vers ces fabricants, qui s’approvisionnent également ailleurs, selon les données

* Muji et Rodd & Gunn ont importé aux États-Unis des vêtements en coton provenant de ces fabricants, mais ont déclaré ne pas avoir eu connaissance de leurs liens avec Esquel

par Francesco Guarascio, Alessandro Parodi, Phuong Nguyen et Farah Master

En juillet, une tonne de chemises en coton a été déchargée au port de Los Angeles après un voyage depuis le sud du Vietnam.

Ces vêtements provenaient d’un fabricant étroitement lié au géant textile chinois Esquel Group, comme le montrent les registres d’expédition. Esquel est de fait interdit de vente aux clients américains depuis novembre 2024, date à laquelle Washington a sanctionné l’entreprise pour ses liens présumés avec des programmes de travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang. Basée à Hong Kong, Esquel nie ces allégations.

Depuis que Esquel a été mis sur liste noire, trois fabricants de vêtements au Vietnam ont continué à s'approvisionner en grande partie auprès de lui tout en vendant également des produits aux États-Unis, comme le montrent les documents. Ces trois fabricants entretenaient tous avec Esquel des liens qui allaient au-delà d'une simple chaîne d'approvisionnement commune: tous trois utilisaient des variantes géographiques du nom « Esquel Garment Manufacturing Vietnam » jusqu'à ce qu'ils changent de raison sociale en octobre 2022.

Edgar Tung, qui a occupé le poste de directeur général d’Esquel entre 2021 et 2022, figurait également dans les documents déposés par les entreprises en tant que représentant du propriétaire auprès des trois fabricants. Les documents montrent que ces fabricants de vêtements appartenaient aux trois mêmes sociétés offshore — — avant et après leur changement de nom.

Les liens mis en évidence par Reuters sont « probablement suffisants » pour que les autorités douanières concluent que ces fabricants opèrent au sein de l’écosystème d’Esquel, a déclaré l’ancien représentant adjoint au commerce des États-Unis, Joshua Kagan, aujourd’hui avocat au sein du cabinet Kelley Drye & Warren à Washington, qui a examiné les conclusions de l’agence de presse.

Reuters n’a pas pu déterminer si les produits envoyés par les fabricants vietnamiens aux États-Unis contenaient du coton produit par le groupe Esquel ou dans le Xinjiang, cette région située à l’extrême ouest de la Chine qui concentre environ 20 % de la production mondiale de coton . Les trois fabricants s’approvisionnent également auprès d’entités autres qu’Esquel, qui, selon les données d’expédition, a été pendant des années leur principal fournisseur. Il est toutefois courant dans le secteur de mélanger du coton provenant de différentes sources, ont déclaré à Reuters deux experts de la chaîne d’approvisionnement et deux avocats américains spécialisés dans le droit commercial.

Le groupe Esquel et un représentant des fabricants vietnamiens — An Loi Apparel, Tessellation Binh Duong et Tessellation Hoa Binh — n’ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant leurs relations et leurs exportations vers les États-Unis.

Edgar Tung n’a pas non plus répondu aux questions.

À eux trois, ces fabricants de vêtements ont exporté pour au moins 5 millions de dollars de produits en coton vers les États-Unis depuis que Esquel a été sanctionné. Les détails des ventes de ces entreprises aux États-Unis n’avaient jamais été rendus publics auparavant.

Un porte-parole du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, chargé de faire respecter les sanctions relatives au travail forcé, n’a pas commenté les conclusions de Reuters, mais a déclaré que l’agence encourageait les entreprises soit à se séparer des fournisseurs recourant au travail forcé, soit à exiger de ces derniers qu’ils modifient leurs pratiques.

Les vêtements que les fabricants vietnamiens ont expédiés aux États-Unis ont été confectionnés pour des marques telles que le géant japonais de la distribution Muji 7453.T et la marque néo-zélandaise de vêtements pour hommes Rodd & Gunn. Ces entreprises ont confirmé s'être approvisionnées auprès de ces fabricants.

Les données d’expédition montrent que Muji USA s’est approvisionné en vêtements auprès d’au moins l’un de ces fabricants depuis l’époque où celui-ci s’appelait Esquel Garment Manufacturing. L’entreprise a toutefois déclaré à Reuters qu’elle n’avait pas connaissance de liens entre ces fabricants et le groupe Esquel. Elle a indiqué qu’elle prévoyait de mener un audit dans l’une de ces usines cette année et que ses fournisseurs avaient signé un engagement à ne pas recourir au travail forcé. Muji n’a pas précisé si elle comptait prendre d’autres mesures à la suite des révélations de Reuters.

Rodd & Gunn a confirmé s'être approvisionné auprès de deux de ces fabricants de vêtements. La marque a également déclaré ne pas avoir connaissance de liens entre ses fournisseurs et Esquel, et les données d’expédition montrent qu’elle n’était pas cliente de ces fabricants avant leur changement de nom. Rodd & Gunn a précisé qu’elle exigeait de ses partenaires qu’ils s’approvisionnent exclusivement aux États-Unis, au Brésil et en Australie, et qu’elle recueillait des documents pour vérifier la chaîne de traçabilité. Elle n’a pas non plus indiqué si elle prévoyait de prendre d’autres mesures.

D’ESQUEL À TESSELLATION

Le groupe Esquel se décrit comme une entreprise « de la graine au t-shirt ». Ces dernières années, ses activités se sont étendues aux laboratoires de recherche agricole, aux filatures de coton et aux usines de confection.

L’entreprise est implantée de longue date au Xinjiang, où le coton est cultivé depuis des centaines d’années. La région abrite également des millions d’Ouïghours, une minorité ethnique majoritairement musulmane qui, selon des experts des Nations unies et les États-Unis, aurait été persécutée par le gouvernement chinois dominé par les Hans.

Parmi les abus présumés figure la détention d’Ouïghours dans des camps d’internement où, selon le gouvernement américain, ils sont contraints de produire des textiles pour un salaire dérisoire. La Chine affirme que ces allégations sont sans fondement.

Les textiles provenant de cette région circulaient librement vers l’Occident jusqu’en 2020 environ, date à laquelle les autorités de régulation américaines ont sanctionné l’une des usines d’Esquel au Xinjiang pour son recours présumé au travail forcé des Ouïghours. Esquel a déclaré que ses principaux clients, dont PVH, propriétaire de Tommy Hilfiger, avaient par la suite décidé de suspendre ou d’annuler leurs commandes.

PVH n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Esquel a contesté son inscription sur la liste noire, mais un tribunal fédéral de Washington a rejeté sa demande de mesures d’urgence. Une cour d’appel a confirmé cette décision en juillet 2022.

Quelques mois plus tard, le groupe Esquel a cédé ses marques grand public et ses activités technologiques à une entité baptisée Tessellation Group. Parmi les cadres supérieurs de cette nouvelle entité figure Dee Poon, la fille de la présidente d’Esquel, Marjorie Yang, diplômée de Harvard. Aucune des deux n’a répondu aux demandes de commentaires.

À peu près à la même période, les fabricants de vêtements vietnamiens ont abandonné la marque Esquel et ont été rebaptisés Tessellation. L’un de ces fabricants a par la suite changé à nouveau de nom pour devenir An Loi Apparel.

Reuters n’a pas pu déterminer si Tessellation Group était le propriétaire en dernier ressort des trois fabricants de vêtements qui portaient également le nom de Tessellation. Tessellation Group n’a pas répondu aux questions concernant ses relations avec Esquel et les fabricants de vêtements.

Lorsque Reuters s’est rendu à l’usine de Tessellation Hoa Binh, six employés affirmant avoir été embauchés avant le changement de nom du fabricant de vêtements ont déclaré aux journalistes qu’il n’y avait eu aucun changement au niveau de la direction ou des pratiques de travail.

Les trois fabricants de vêtements ont continué à entretenir des liens commerciaux étroits avec le groupe Esquel. Selon les données douanières, Esquel a acheminé environ 70 % des 34 millions de dollars de coton qu’il a exportés depuis la Chine entre novembre 2024 et juin 2026 vers ces trois fabricants de vêtements.

Edgar Tung, l’ancien directeur général d’Esquel, est devenu directeur général du groupe Tessellation en janvier 2023.

LACUNES DANS L'APPLICATION DE LA LOI

La répression menée par Washington contre les importations de textiles en provenance du Xinjiang s’est intensifiée après l’inscription de l’usine d’Esquel sur la liste noire en 2020.

La loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act), qui interdit pratiquement toutes les importations liées au Xinjiang, a été promulguée en 2021. Le groupe Esquel a été inscrit sur la liste des entités visées par cette loi en novembre 2024, une désignation qui autorise les agents des douanes à présumer que ses marchandises sont produites par le travail forcé, sauf preuve du contraire.

Le CBP (Service des douanes et de la protection des frontières) n’inspecte toutefois pas toutes les marchandises entrant sur le territoire. Entre novembre 2024 et juin 2026, il a retenu pour inspection, en vertu de la loi sur le travail forcé des Ouïghours, environ 2,6 millions de dollars sur les 28 milliards de dollars de vêtements expédiés du Vietnam vers les États-Unis. Plus de la moitié des marchandises retenues, en valeur, ont par la suite été libérées.

Ce niveau d’application de la loi a suscité la méfiance des législateurs démocrates. Dans une lettre adressée aux dirigeants du CBP en décembre 2025, les législateurs américains ont déclaré que les inspections avaient « chuté de manière drastique ces derniers mois, alors qu’aucune preuve n’indique que les expéditions de marchandises interdites par la loi aient ralenti ».

Le CBP, qui est également chargé de percevoir les droits de douane, subit une pression considérable en raison des droits de douane sans précédent imposés par l’administration Trump depuis 2025, a déclaré Jessica Rivkin, avocate au cabinet OFW basé à Washington et spécialiste de la loi sur le travail forcé des Ouïghours.

Il s’agit notamment des droits de douane imposés en juillet par le président Donald Trump sur les marchandises provenant de dizaines de pays qui, selon Washington, avaient adopté des mesures de protection insuffisantes contre le travail forcé.

Un porte-parole du CBP a déclaré que l’agence accordait la priorité à la fois à l’application des lois sur le travail forcé et à la mise en œuvre des droits de douane. L’administration Trump continue de déployer des efforts pour empêcher les marchandises issues du travail forcé d’entrer dans les chaînes d’approvisionnement américaines, a ajouté le porte-parole, citant notamment la désignation cette année de 43 entreprises en vertu de la loi sur le travail forcé des Ouïghours.