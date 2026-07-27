Comment CXMT et est devenu le leader chinois des DRAM ?

par Eduardo Baptista

Le fabricant chinois de puces ChangXin Memory Technologies (CXMT) 688825.SS est devenu lundi l'entreprise cotée la plus valorisée de Chine, après un bond de plus de 500% de l'action lors de son introduction en Bourse (IPO) à Shanghaï.

Cette valorisation illustre l'enthousiasme des investisseurs pour ce champion national des semi-conducteurs, un secteur clé de la stratégie de Pékin visant à renforcer son autonomie technologique.

CXMT, premier producteur chinois de puces DRAM, a levé 57,92 milliards de yuans (7,51 milliards d'euros) lors de la plus importante IPO de l’année en Asie. Le titre, introduit à 8,66 yuans, a ouvert à 49,50 yuans, propulsant la capitalisation boursière du groupe à environ 3.650 milliards de yuans (731 milliards d'euros).

Cette IPO, qui illustre la prime que les investisseurs sont prêts à payer pour un géant des semi-conducteurs "pure player", fait office de test très médiatisé de leur appétit pour les entreprises chinoises de puces, dans un contexte d'incertitudes sur les valeurs technologiques.

Voici ce que l'on sait sur CXMT et les raisons pour lesquelles cette société retient l’attention des investisseurs.

QU'EST-CE QUE CXMT ?

CXMT est le premier fabricant chinois de puces de mémoire vive dynamique (DRAM), qui fournissent la mémoire à court terme des smartphones, des ordinateurs personnels, des serveurs, des systèmes d’IA et d’autres appareils électroniques.

Dans un marché dominé par Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron Technology MU.O , CXMT est le quatrième fabricant mondial de DRAM et détenait une part de marché d’environ 7,7% en 2025, selon son prospectus d'IPO.

La croissance du groupe s’est accélérée avec le cycle haussier mondial des puces mémoire entamé l’année dernière, dopé par la demande liée à l’IA, qui a fait grimper les prix et les dépenses consacrées aux produits de mémoire de pointe.

Le chiffre d’affaires de CXMT pour le premier trimestre a bondi de 719% sur un an à 50,8 milliards de yuans. Au premier semestre, il devrait atteindre entre 110 et 120 milliards de yuans, soit près du double de son résultat annuel 2025.

POURQUOI CXMT EST-IL IMPORTANT ?

Pour la Chine, CXMT permet de pallier une vulnérabilité stratégique. Pékin s'efforce depuis des années de réduire sa dépendance vis-à-vis des puces étrangères et des technologies associées, une démarche qui s'est intensifiée à mesure que les États-Unis et leurs alliés ont renforcé les contrôles à l'exportation sur les semi-conducteurs de pointe et les équipements de fabrication.

L'IPO de CXMT est donc également un test permettant de déterminer si la Chine est capable de développer un producteur national compétitif dans un secteur encore dominé par des entreprises étrangères.

Valorisé à 539 milliards de dollars (472,93 milliards d'euros), CXMT représente un peu plus de la moitié de la capitalisation de Micron, malgré sa part bien moindre du marché mondial des DRAM.

QUI SE CACHE DERRIÈRE CXMT ?

L'actionnariat de CXMT reflète le système chinois de financement des semi-conducteurs soutenu par l'État.

Le groupe a déclaré que les actionnaires publics détenaient 36,29% du capital avant l'IPO. Parmi ces actionnaires figurent des investisseurs liés aux collectivités locales de Hefei et de l’Anhui, ainsi que le "Big Fund", le fonds d’investissement phare de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs, soutenu par l’État.

COMMENT SE SITUE CXMT PAR RAPPORT À SES CONCURRENTS INTERNATIONAUX ?

Malgré sa place de quatrième fabricant mondial de DRAM, CXMT reste à la traîne par rapport aux leaders du secteur en matière de technologies de mémoire avancées, notamment dans le domaine des puces de mémoire à large bande passante (HBM), qui sont essentielles à la conception d’accélérateurs d’IA par des entreprises telles que Nvidia NVDA.O .

L’atout de CXMT réside ailleurs : l’entreprise bénéficie d’un solide soutien politique, d’un accès à des financements liés à l’État et d’une demande croissante de la part de clients domestiques à la recherche d’alternatives aux fournisseurs étrangers. Ces avantages pourraient l’aider à accroître sa part de marché, même si elle reste à la traîne de ses rivaux mondiaux sur le plan technologique.

QUELS SONT LES RISQUES ? Au-delà du cycle volatile d’expansion et de ralentissement propre au secteur des puces mémoires, CXMT est également confronté aux risques liés aux contrôles à l’exportation américains qui limitent son accès aux outils de fabrication de puces de pointe fournis par des entreprises telles qu’ASML

ASML.AS . Cela a rendu plus difficile la réduction de l’écart technologique avec ses concurrents mondiaux.

L’entreprise fait aussi face à des risques géopolitiques. Le mois dernier, le ministère américain de la Défense a désigné CXMT comme une "entreprise militaire chinoise" et Reuters a précédemment rapporté que CXMT avait été approuvée par un comité interagences américain pour être ajoutée à la liste des entités (Entity List), bien que cette mesure n’ait pas encore été mise en œuvre.

CXMT prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse pour accroître sa capacité de production, moderniser ses technologies de fabrication et financer la recherche et le développement

(Eduardo Baptista; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)