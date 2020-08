Comment acheter et vendre une action en Bourse

Vous envisagez d'investir sur le marché actions ou vous débutez en Bourse et souhaitez savoir comment prendre position ? Découvrez dans cet article comment acheter et vendre une action, de façon très concrète et détaillée : quels outils utiliser, comment s'effectue un passage d'ordres, quelles raisons peuvent motiver l'acte d'achat ou de vente.

Par téléphone, sur votre ordinateur ou sur votre smartphone

Une fois ouvert un PEA ou un compte-titres, enveloppes qui permettent de loger des titres vifs et de passer des ordres de Bourse, soit auprès d'un courtier en ligne ou bien dans une banque, vous pourrez alors acheter et vendre des actions via plusieurs canaux que nous vous présentons ici.

L'investisseur particulier peut en effet passer ses ordres d'achat ou de vente par différents moyens. Le plus ancien est le téléphone. Un numéro dédié au passage d'ordres est en effet fourni aux investisseurs qui souhaiteraient utiliser ce canal. Attention tout de même, le téléphone constitue souvent le moyen le plus cher d'acheter ou vendre ses titres. En outre, la ligne comporte des horaires d'ouverture et vous ne pourrez pas passer vos ordres à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, ce qui ne pose pas problème lorsque l'on investit exclusivement sur le CAC 40 mais peut poser problème en cas d'investissement sur les marchés étrangers comme le marché US ou le marché asiatique par exemple.

Autre solution et de loin la plus pratique pour ceux qui maîtrisent les outils numériques : la plateforme internet du courtier en ligne ou de la banque depuis votre ordinateur ou son appli depuis votre smarphone. Il s'agit sans conteste du moyen le plus simple et le moins cher de passer ses ordres. En outre, la plateforme peut aussi permettre de bénéficier de la cotation en temps réel, de nombreux outils d'aides à la décision comme par exemple des outils d'analyse fondamentale et d'analyses graphique mais aussi des formations, point marchés, etc. De nombreux courtiers en ligne proposent également des services comme ProRealTime ou leurs équivalents, c'est-à-dire la reproduction depuis votre ordinateur ou votre smartphone d'une petite salle de marché personnalisable avec graphiques et palmarès en temps réel et flux continu. Pour toutes ces raisons, la plateforme web de la banque ou du courtier bourse est sans aucun doute le meilleur moyen de passer ses ordres de Bourse. L'appli, souvent moins complète mais plus pratique d'utilisation depuis un téléphone, offre un complément intéressant à la plateforme dans le sens où elle permet de passer rapidement des ordres, de n'importe où et à n'importe quel moment, sans avoir besoin de sortir son ordinateur. Son téléphone et du réseau suffisent.

Attention cependant, l'offre d'outils et services sur la plateforme du courtier en Bourse et en matière d'application varie considérablement selon les brokers et les banques. Les courtiers en ligne fournissent une offre souvent très complète mais plus ou moins fournie en matière d'outils et de formation selon le profil d'investisseur ciblé. À vous de bien vous renseigner avant de choisir votre courtier en ligne pour sélectionner celui dont l'offre sera la plus adaptée à votre activité d'investisseur.

Avec l'un des différents ordres de Bourse possibles

Pour vendre ou acheter un titre, vous devrez passer un ordre de Bourse d'achat ou de vente. Tout d'abord, vous devrez sélectionner le titre à acheter en saisissant son nom ou son code ISIN en privilégiant, pour des raisons de liquidité, la place de cotation principale de la société liée à l'action si celle-ci est cotée sur plusieurs places boursières. Vous devrez ensuite spécifier si vous souhaitez acheter le titre au comptant ou en ayant recours au SRD (si l'action est éligible et ce Service de Règlement Différé proposé par votre courtier bourse). Vous devrez alors indiquer le nombre d'actions que vous souhaitez acheter et le type d'ordre.

Il pourra en effet s'agir d'un ordre à cours limité, c'est-à-dire avec un prix d'acquisition maximum mais qui peut entraîner une exécution partielle, le reste des titres disponibles à la vente étant à un prix supérieur à celui que vous êtes prêt à payer. Ce type d'ordre est applicable dans le sens d'un achat comme d'une vente. Vous pourrez également placer un ordre de Bourse à la meilleure limite qui vous permettra d'acquérir les actions dont le prix est le plus proche de votre souhait, y compris si elles dépassent ce dernier. Là encore, ce type d'ordre peut être saisi dans le sens de l'achat ou de la vente. Il est également possible de passer un ordre de Bourse au marché. Dans ce cas, l'achat de vos titres est prioritaire et il peut exister une différence importante entre le prix souhaité et celui auquel vous allez acquérir vos titres. Ce type d'ordre est aussi réalisable dans le sens de l'achat ou de la vente. Vous pourrez également opter pour un ordre de Bourse à seuil de déclenchement qui se déclenche uniquement sur le seuil de déclenchement paramétré lors de la saisie de l'ordre, à l'achat comme à la vente. Enfin, vous pourrez aussi opter pour un ordre à plage de déclenchement qui permet de fixer une fourchette de prix pour l'exécution de l'achat ou de la vente. D'autres types d'ordres peuvent être proposés par votre courtier en ligne comme les ordres intelligents pas exemple. Attention à toujours choisir l'ordre le plus adapté à votre scénario d'investissement et aux circonstances de marché.

En prenant seul la décision ou en suivant les recommandations d'un conseiller financier

Vous pouvez prendre seul vos décisions d'achat ou de vente. Pour sélectionner des titres, vous vous appuierez alors sur votre style d'investissement (Growth, Value, dividendes, etc.) à la base de votre stock-picking, idéalement en vous référant à l'analyse graphique pour déterminer le meilleur point d'entrée. L'analyse technique servira également à identifier le moment le plus opportun pour revendre votre titre, à moins que vous ne préfériez revendre une valeur dès lors que la plus-value affichée par celle-ci a atteint un seuil défini dans votre plan de trading ou d'investissement.

Vous trouvez cela très compliqué et ne pensez pas disposer des compétences nécessaires ou du temps requis pour sélectionner vous-mêmes les titres détenus en portefeuille et décider des arbitrages à effectuer ? Vous n'êtes pas obligé de décider vous-même quel actif acheter ou vendre. Vous pouvez en effet opter pour la gestion pilotée de votre enveloppe. Dans ce cas, c'est une société de gestion que vous aurez mandaté qui décide de votre allocation d'actifs en tenant compte de votre profil d'investisseur (profil de risque, horizon d'investissement et objectif d'investissement). Mais vous pouvez aussi opter pour une gestion conseillée. Dans ce cas, un conseiller en investissement financier émet des avis que vous êtes libre de suivre ou non.