Commençant par un fonds en obligations asiatiques, Robeco compte repositionner plusieurs de ses produits sur la transition

Robeco transforme son fonds Asian Bond, investi dans les obligations asiatiques, en un véhicule prêt à investir dans la transition. Reconnaissant l’importance du financement de la transition, Robeco utilise des cadres spécifiques produisant des mesures prospectives susceptibles de distinguer les leaders de la transition des retardataires, tous secteurs confondus.

Actuellement, l’investissement de transition est principalement axé sur les marchés non cotés et l’immobilier. Grâce à ses cadres pour les obligations et les actions cotées, l’ambition de Robeco est de mettre l’investissement de transition à la disposition d’un public plus large, en commençant là où les opportunités d’investissement sont les plus importantes, en Asie et sur les marchés émergents.

Dans les mois à venir, Robeco lancera une série de nouvelles stratégies d’investissement en transition dans plusieurs classes d’actifs.