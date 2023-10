Comme dans les années 70, la stagflation menace, selon Muzinich & Co

(AOF) - « Au fur et à mesure que l'année 2023 se déroule, de plus en plus de similitudes peuvent être établies avec les années 1970 », affirme Muzinich & Co dans son « commentaire de marché hebdomadaire ». « Tout au long des années 1970, une forte inflation a entraîné une augmentation rapide des taux d'intérêt ; les prix du pétrole ont grimpé après la guerre israélo-arabe de 1973 ; une crise du coût de la vie a donné lieu à des grèves généralisées sur les salaires ».

Rappelant que la semaine dernière, les chiffres de l'inflation américaine " ont surpris à la hausse ", il estime que la stagflation - comme dans les années 1970 – " reste un risque pour le futur ", " alors que l'activité économique ralentit ".

" Les signes avant-coureurs d'une récession imminente - en particulier en Europe - sont là, mais une inflation obstinément élevée pourrait nécessiter un nouveau resserrement au cours des prochains mois et, à tout au moins, repousser tout assouplissement de la politique ". Pour Muzinich, les taux d'intérêt resteront " probablement volatils ".