Comfort Systems USA en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre et affiché un bénéfice en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril -

** L'action Comfort Systems USA FIX.N progresse de 7,9 % à 1 914 dollars avant l'ouverture du marché

** L'entreprise spécialisée dans le chauffage, la ventilation et la climatisation annonce un chiffre d'affaires de 2,87 milliards de dollars pour le premier trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 2,38 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** FIX annonce un BPA de 10,51 $ au premier trimestre, contre 4,75 $ un an plus tôt

** Le carnet de commandes passe à 11,94 milliards de dollars, à compter de mars 2026, contre 6,89 milliards de dollars un an plus tôt

** L'action s'est récemment négociée à 45 fois les bénéfices prévisionnels, bien au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 23 fois - données LSEG

** Sept des neuf courtiers couvrant le titre lui attribuent une note « acheter » ou supérieure, les autres optant pour « conserver »; le cours cible médian est de 1 770,2 $

** FIX a progressé d'environ 90,1 % depuis le début de l'année pour atteindre un plus haut historique à la dernière clôture; le S&P 500 .SPX a progressé de 3,8 % sur la même période