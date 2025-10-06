 Aller au contenu principal
Comerica bondit après l'accord de 10,9 milliards de dollars conclu avec Fifth Third pour l'acquisition de la banque
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions de la banque régionale Comerica CMA.N bondissent de 13,4 % à 80 $ en pré-marché

** Fifth Third Bancorp FITB.O achètera CMA dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars; les actions de FITB ont reculé de 1,5 % à 43,75 $ en pré-marché

** L'opération créera la 9e plus grande banque américaine, avec environ 288 milliards de dollars d'actifs, selon les entreprises

** À la clôture de l'opération , les actionnaires de FITB détiendront ~73 % et les actionnaires de CMA ~27 % de la société combinée

** À la dernière clôture, Comerica a augmenté de près de 14 % depuis le début de l'année, tandis que FITB a augmenté de 5 %

Valeurs associées

COMERICA INC
70,560 USD NYSE +0,61%
FIFTH THIRD BANC
44,4100 USD NASDAQ +0,43%
