Comcast prévoit de supprimer des emplois dans sa plus grande unité, qui regroupe le haut débit et la télévision payante, afin de centraliser les opérations, selon une source
information fournie par Reuters 20/09/2025 à 00:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhinav Parmar et Harshita Mary Varghese

Comcast CMCSA.O prévoit de supprimer des emplois dans sa plus grande unité qui abrite ses activités Internet Xfinity, de téléphonie mobile et de télévision payante, a déclaré vendredi une source au fait du dossier, alors que l'entreprise tente de centraliser ses opérations et de renforcer ses activités à large bande.

À partir de janvier, Comcast supprimera une couche entre le siège social et les bureaux régionaux, un remaniement qui rationalisera la gestion de l'unité mais réduira également les effectifs.

L'unité de connectivité et de plates-formes, qui exploite également la marque Sky en Europe, dispose actuellement d'une structure de gestion à trois niveaux, dans laquelle les équipes régionales rendent compte aux chefs de division, qui servent ensuite de lien avec le siège social.

À la suite de ces changements, les responsables régionaux rendront compte directement à un nouveau dirigeant qui supervisera les opérations à l'échelle nationale, selon un mémo envoyé aux employés et dont Reuters a eu connaissance. La source a précisé qu'il y aurait des suppressions d'emplois, mais que Comcast travaille encore à l'identification des rôles qui seront centralisés au siège.

Au fil des ans, Comcast a procédé à plusieurs changements au sein de l'unité, en centralisant au niveau de l'entreprise des opérations telles que le marketing, le service juridique et les finances.

La société est également passée d'une tarification régionale à une tarification nationale, mettant fin aux différences de tarifs Internet entre les villes et les États, et normalisant les offres pour les clients dans tout le pays.

À la mi-avril, l'entreprise a proposé de nouveaux plans tarifaires ainsi que des prix bloqués sur cinq ans pour les nouveaux clients du haut débit, afin d'enrayer la désaffection pour son service Xfinity Internet.

La dernière annonce de suppressions d'emplois potentielles intervient alors que l'entreprise s'efforce de redresser son activité haut débit, qui a subi des pertes d'abonnés au profit de concurrents sans fil tels que AT&T T.N , T-Mobile TMUS.O et Verizon VZ.N .

Dans le mémo adressé aux employés, l'entreprise précise que les équipes de première ligne chargées de l'assistance aux clients, telles que celles du service clientèle et de la vente au détail, ne seront pas touchées. Elle n'a pas indiqué le nombre de postes concernés.

"Ce changement n'est pas le reflet des contributions de quiconque - il s'agit de simplifier notre façon de travailler afin que nous puissions être plus compétitifs", selon la note de service.

Valeurs associées

AT&T
28,990 USD NYSE -0,74%
COMCAST-A
31,5900 USD NASDAQ -0,16%
T-MOBILE US
238,1700 USD NASDAQ -0,28%
VERIZON COMM
43,490 USD NYSE -0,39%
