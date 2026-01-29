 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comcast perd plus de clients haut débit qu'anticipé
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:35

Comcast a fait état d'un bpa de 84 cents par action, dépassant le consensus (75 cents) au titre du trimestre clos en décembre. Le chiffre d'affaires total s'élève à 32,31 MdUSD, un niveau globalement conforme aux attentes du marché, fixées à 32,35MdUSD.

Mais la firme américaine a enregistré au quatrième trimestre une perte d'abonnés haut débit plus marquée que prévu : 181 000, contre une estimation de 173 780 utilisateurs. Le groupe a été pénalisé par une concurrence accrue sur le marché américain de la large bande, notamment de la part des opérateurs de fibre et des offres d'internet sans fil à bas coût. Malgré des mesures visant à contenir cette pression, dont le gel des prix en 2026, les analystes n'anticipent pas de redressement significatif du nombre de clients avant 2027.

Comcast a annoncé le maintien de son dividende annuel à 1,32USD par action pour 2026. En conséquence, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,33USD par action, payable le 22 avril 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 1er avril 2026.

Valeurs associées

COMCAST-A
28,4100 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank