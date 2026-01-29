Comcast perd plus de clients haut débit qu'anticipé
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:35
Mais la firme américaine a enregistré au quatrième trimestre une perte d'abonnés haut débit plus marquée que prévu : 181 000, contre une estimation de 173 780 utilisateurs. Le groupe a été pénalisé par une concurrence accrue sur le marché américain de la large bande, notamment de la part des opérateurs de fibre et des offres d'internet sans fil à bas coût. Malgré des mesures visant à contenir cette pression, dont le gel des prix en 2026, les analystes n'anticipent pas de redressement significatif du nombre de clients avant 2027.
Comcast a annoncé le maintien de son dividende annuel à 1,32USD par action pour 2026. En conséquence, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,33USD par action, payable le 22 avril 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 1er avril 2026.
Valeurs associées
|28,4100 USD
|NASDAQ
|0,00%
