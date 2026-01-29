Comcast perd davantage de clients haut débit alors que la concurrence s'intensifie sur son cœur de métier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire exécutif au paragraphe 10)

Comcast CMCSA.O a perdu plus de clients haut débit que prévu au quatrième trimestre, ses rivaux ayant attiré les consommateurs avec des offres agressives, ce qui a accentué la pression sur l'activité principale de l'entreprise.

Les campagnes promotionnelles des fournisseurs de fibre optique à haut débit et le lancement de services d'accès à l'internet sans fil fixe moins chers ont intensifié la concurrence sur le marché américain de la large bande, longtemps dominé par des entreprises comme Comcast et Charter Communications.

Jeudi, Comcast a déclaré avoir perdu 181 000 clients haut débit au cours du trimestre, contre une estimation de perte de 173 780 utilisateurs, selon les données compilées par FactSet.

Pour mieux faire face à la concurrence, l'entreprise a décidé de ne pas augmenter ses prix cette année, tout en réorganisant ses forfaits, en regroupant ses services et en offrant des lignes mobiles gratuites.

Les analystes ne s'attendent toutefois pas à une augmentation significative du nombre de clients avant 2027.

Comcast s'attend à ce qu'une partie significative des clients disposant de lignes gratuites passe à des relations payantes au cours du second semestre de cette année.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires total de 32,31 milliards de dollars pour les trois mois se terminant en décembre, ce qui correspond aux estimations de 32,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses performances ont été favorisées par les bons résultats de son activité de parcs à thème, qui comprend Epic Universe à Orlando. Cette unité a connu son meilleur trimestre, avec des recettes en hausse de 21,9 % pour atteindre 2,98 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % en début de matinée.

Le service de streaming Peacock de la société a ajouté 3 millions d'abonnés payants, après une croissance modérée en 2025, grâce à l'ajout de matchs de la National Basketball Association et à un accord exclusif avec la National Football League. Mais les coûts liés à ces accords ont creusé les pertes de Peacock à 552 millions de dollars.

Mike Cavanagh, codirecteur général, a déclaré que NBCUniversal assurerait cette année environ 40 % des grands événements en direct du secteur, tels que le Super Bowl et les Jeux olympiques d'hiver.

Le flux de trésorerie disponible pour le trimestre s'est élevé à 4,37 milliards de dollars, contre 2,23 milliards de dollars estimés par les analystes.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 84 cents par action, dépassant les attentes de 75 cents.