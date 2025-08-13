Comcast lance un bouquet vidéo axé sur le football à l'approche de la Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de l'internet et des médias Comcast CMCSA.O a lancé mercredi une offre vidéo axée sur le football, exclusivement pour ses clients Xfinity, afin d'attirer les amateurs de sport à l'approche d'événements majeurs, dont la Coupe du monde de football de 2026.

Comcast a fixé le prix de cette offre, appelée "World Soccer Ticket", à 85 dollars par mois. L'offre comprend près de 60 chaînes de télévision, d'information câblée et de sport, ainsi qu'un abonnement premium au service de streaming Peacock de NBCUniversal.

Alors que les coupures de cordon continuent d'affecter les revenus de la télévision traditionnelle, le contenu sportif en direct s'est imposé comme l'un des rares formats qui attirent encore des millions de téléspectateurs et stimulent la demande de publicité.

Cette offre intervient avant la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Chaque match du tournoi quadriennal sera disponible en anglais sur Fox et en espagnol sur Telemundo, Universo et Peacock, a déclaré Comcast mercredi.

Le plan offrira également une couverture en direct des principaux championnats et compétitions internationaux, notamment la Premier League, la Ligue des champions de l'UEFA, la LaLiga, la Liga MX et la Coupe des champions de la CONCACAF.

En outre, le bouquet comprendra la couverture en direct d'autres sports et championnats majeurs tels que la NFL et la NBA sur les réseaux du bouquet et Peacock.

Les clients peuvent accéder au bouquet par le biais du décodeur X1 et de l'application Xfinity Stream TV sur les plateformes prises en charge comme l'Apple TV et la Fire TV.

La nouvelle offre de Comcast devrait stimuler la demande pour ses réseaux tels que NBC et favoriser la croissance du nombre d'abonnés à sa plateforme de streaming phare, Peacock, qui comptait 41 millions d'abonnés payants à la fin du mois de juin, soit beaucoup moins que les plateformes concurrentes.

Les sociétés de médias cherchent activement à conclure des accords sportifs majeurs pour renforcer leurs plateformes de diffusion en continu. La société Paramount, qui vient de fusionner, a obtenu les droits de diffusion exclusifs de l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis pour une durée de sept ans, dans le cadre d'un accord de 7,7 milliards de dollars conclu lundi.