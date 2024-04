Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Comcast: hausse de 14% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Comcast publie au titre des trois premiers mois de 2024 un BPA ajusté en croissance de 13,9% à 1,04 dollar, malgré un EBITDA ajusté stable (-0,6%) à 9,35 milliards de dollars, pour des revenus en hausse de 1,2% à près de 30,1 milliards.



'Nous avons accru de plus de 4% l'ARPU haut débit, de 7% le chiffre d'affaires dans nos activités de connectivité et augmenté notre marge d'EBITDA ajusté dans l'ensemble de la division connectivité et plateformes', pointe son PDG Brian L Roberts.



Il met aussi en avant le dynamisme des activités cinéma avec des succès comme Kung Fu Panda 4, ainsi que de Peacock, 'l'un des streamers nationaux à la croissance la plus rapide, avec des tendances impressionnantes d'acquisition, de rétention et d'engagement'.





