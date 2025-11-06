 Aller au contenu principal
Comcast engage des banquiers pour étudier une offre de rachat de Warner Bros Discovery
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 21:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski, Amy-Jo Crowley, Dawn Kopecki et Milana Vinn

Comcast CMCA.O a engagé des conseillers financiers et obtenu l'accès à des informations financières alors qu'il étudie une offre pour les studios et les activités de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O , selon quatre sources familières avec le sujet.

La société mère de NBCUniversal a engagé Goldman Sachs et Morgan Stanley pour évaluer une offre potentielle, ont déclaré deux des sources. Comcast s'est également vu accorder l'accès à la salle de données, qui contient les informations financières dont il aurait besoin pour faire une offre, selon deux des sources familières avec l'affaire.

Les porte-parole de Comcast, Warner Bros Discovery, Goldman Sachs et Morgan Stanley se sont refusés à tout commentaire.

Le président de Comcast, Mike Cavanagh, a précédemment déclaré aux investisseurs que la société évaluait les actifs médiatiques qui "seraient complémentaires à nos activités existantes." Il a également semblé écarter les analystes qui doutent que Comcast obtienne l'approbation des autorités de régulation, en déclarant que "plus de choses sont viables que certains des commentaires publics qui circulent" Les observateurs du secteur ont mis en doute la capacité de Comcast à réaliser une fusion, étant donné les critiques du président américain Donald Trump sur les médias sociaux à l'encontre du président-directeur général de la société, Brian Roberts. Warner Bros Discovery a refusé de répondre aux questions relatives à une éventuelle vente lors de la conférence téléphonique de l'entreprise avec les investisseurs pour le troisième trimestre, jeudi. Toutefois, le directeur général David Zaslav a vanté la force de ses studios de cinéma et de télévision, et a prédit que le service de streaming HBO Max atteindrait 150 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année. La société de médias a commencé à évaluer ses options après avoir reçu un trio d'offres non sollicitées de Paramount Skydance PSKY.O pour acquérir l'ensemble de la société, ont déclaré deux des sources. Netflix a engagé Moelis & Co, la banque d'investissement qui a conseillé Skydance Media dans son offre réussie pour Paramount Global, pour évaluer une offre potentielle pour les studios et les activités de streaming de Warner Bros Discovery, a rapporté Reuters de manière exclusive .

