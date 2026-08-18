Comcast élargit son offre de services de sécurité Xfinity afin de renforcer ses liens avec ses clients haut débit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Comcast CMCSA.O élargit son offre de sécurité domestique Xfinity avec une nouvelle plateforme qui associe une protection via Wi-Fi à des fonctionnalités de cybersécurité et de contrôle parental, dans le but de renforcer la fidélisation à son service haut débit sur un marché concurrentiel. Voici plus de détails:

* Comcast a annoncé mardi que cette plateforme, baptisée Xfinity Shield, est accessible sans frais supplémentaires pour les abonnés à Xfinity Internet, tandis qu’une option à 15 dollars par mois permet de bénéficier d’une caméra d’intérieur, d’un capteur pour portes et fenêtres, d’un stockage vidéo dans le cloud et d’une intervention d’urgence 24 h/24 et 7 j/7.

* L’entreprise a précisé que le client Xfinity moyen connecte désormais 36 appareils au Wi-Fi, tandis que son réseau identifie, filtre et bloque en moyenne 30 millions de menaces chaque jour.

* Ces nouvelles fonctionnalités pourraient contribuer à renforcer l’engagement des clients à un moment où Comcast subit des pressions pour fidéliser ses abonnés sur un marché hautement concurrentiel.

* “Nous réduisons considérablement les obstacles à l’adoption d’une solution de sécurité complète sous la marque Xfinity Shield”, a déclaré à Reuters Fraser Stirling, responsable produit chez Comcast, lors d’un entretien.

* La plateforme rassemble la cybersécurité, le WiFi Motion et les contrôles parentaux au sein de l’application Xfinity. Le WiFi Motion utilise la passerelle Xfinity, qui se trouve au cœur du réseau domestique, ainsi que d’autres appareils connectés pour détecter les mouvements dans la maison, tandis que Comcast a indiqué que les capacités d’intelligence artificielle de son réseau et de sa passerelle contribuent à soutenir ce service.