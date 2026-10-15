Comcast doit verser 213 millions de dollars dans le cadre d'un litige concernant des brevets liés au streaming vidéo, selon un jury américain

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(Ajout de la réponse de Comcast au point 2)

par Blake Brittain

Un jury de Tampa, en Floride, a estimé jeudi que Comcast CMCSA.O devait verser 213 millions de dollars de dommages-intérêts au fournisseur de télévision numérique WhereverTV pour avoir enfreint un brevet lié à la diffusion de vidéos en streaming.

* Le jury a donné raison à WhereverTV, société basée à Fort Myers, estimant que les décodeurs X1 de Comcast enfreignaient ses droits de brevet sur une technologie permettant d’intégrer des chaînes du câble à des services de streaming, selon une copie du verdict fournie par les avocats de WhereverTV

* “Nous restons convaincus que notre guide X1 ne porte pas atteinte au brevet de WhereverTV, et nous exercerons tous les recours juridiques à notre disposition, y compris l’appel,” a déclaré Comcast dans un communiqué. L’entreprise a également précisé que ce verdict n’aurait aucune incidence sur ses clients

* Le fondateur de WhereverTV, Mark Cavicchia, a inventé la technologie brevetée couvrant “des systèmes novateurs permettant de recevoir, d’accéder, de gérer et de visionner du contenu numérique provenant de différentes sources,” a indiqué la société dans un document déposé auprès du tribunal

* La plainte, déposée en 2018, indiquait que Comcast avait intégré cette technologie à sa plateforme X1 vers 2012, alors qu’elle “perdait des abonnés et des parts de marché en raison de ce que l’on appelle les ‘cord cutters’”

* Comcast a nié ces allégations et a fait valoir que le brevet était invalide

* Un juge de Floride avait statué que Comcast n'avait pas contrefait le brevet lors d'un précédent procès devant jury en 2023, mais la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral a infirmé cette décision en 2025 et renvoyé l'affaire pour un nouveau procès

L'affaire est intitulée WhereverTV Inc. c. Comcast Corp., Tribunal fédéral de première instance du district central de Floride, n° 2:18-cv-00529.

Pour WhereverTV: Adam Sanderson, du cabinet Reese Marketos

Pour Comcast: Traci McKee, du cabinet Faegre Drinker Biddle & Reath