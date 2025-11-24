Comcast doit payer une amende de 1,5 million de dollars aux États-Unis à la suite d'une violation des données d'un fournisseur

(Ajout de la déclaration de Comcast dans les paragraphes 5-6, la FCC notant que le vendeur a déclaré faillite en 2024)

Comcast CMCSA.O devra payer une amende de 1,5 million de dollars après qu'un fournisseur ait exposé les données personnelles de 237 000 clients actuels et anciens, a déclaré lundi la Commission fédérale des communications (FCC).

La FCC a déclaré qu'un collecteur de dettes utilisé par Comcast jusqu'en 2022, Financial Business and Consumer Solutions, a subi une violation de données en 2024 qui a exposé les informations personnelles des clients de Comcast pour l'internet, la télévision et la sécurité domestique.

La FCC a noté que le vendeur connu sous le nom de FBCS a déposé le bilan avant que la violation de données ne soit révélée en août 2024.

Dans le cadre du règlement de la FCC, Comcast a accepté d'adopter un plan de conformité qui comprend de nouvelles pratiques de surveillance des fournisseurs en matière de protection de la vie privée et des informations des clients.

Comcast a déclaré dans un communiqué qu'elle "n'était pas responsable de cet incident et qu'elle n'a pas reconnu avoir commis d'actes répréhensibles".

La société a ajouté qu'aucun système de Comcast n'avait été compromis et que FBCS devait se conformer aux exigences de sécurité que Comcast impose à ses prestataires. "Nous restons déterminés à renforcer continuellement nos politiques et protections en matière de cybersécurité afin de protéger les données des clients", a déclaré la société.