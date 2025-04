Comcast: BPA trimestriel en croissance de plus de 4% information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - Comcast publie au titre du premier trimestre 2025 un BPA ajusté en croissance de 4,5% à 1,09 dollar et un EBITDA ajusté en hausse de 1,9% à 9,53 milliards de dollars, pour des revenus quasi-stables (-0,6%) à 29,9 milliards.



'Nos activités de connectivité ont généré une croissance de 4% de leur chiffre d'affaires, alimentant l'expansion des marges d'EBITDA de C&P (connectivité et plateformes) à 41,4%', souligne notamment son président et CEO Brian L Roberts.



'Dans le même temps, la dynamique du streaming se poursuit avec une croissance de 21% de l'EBITDA des médias ; et les parcs à thème restent sur une trajectoire de croissance incroyable', poursuit le dirigeant du groupe de médias et de divertissement.





Valeurs associées COMCAST-A 34,4700 USD NASDAQ +0,79%