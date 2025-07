Comcast: BPA en croissance de 3% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 15:13









(Zonebourse.com) - Comcast publie au titre du deuxième trimestre 2025 un BPA ajusté en croissance de 3,3% à 1,25 dollar, dépassant ainsi les attentes des analystes, et un EBITDA ajusté en hausse de 1,1% à près de 10,3 milliards.



Le groupe de médias et de divertissement a vu ses revenus augmenter de 2,1% à 30,3 milliards de dollars, avec en particulier une croissance de 5,4% des revenus de connectivité (à 11,5 milliards) au sein de sa division connectivité et plateformes.



'Dans la division contenus et expériences, le chiffre d'affaires a augmenté de 6%, tiré par les parcs à thème, avec l'ouverture réussie d'Epic Universe, qui a un impact positif sur l'ensemble de notre Universal Orlando Resort', pointe aussi son PDG Brian L Roberts.





