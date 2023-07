Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Comcast: BPA ajusté en hausse de 11,9% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 13:33









(CercleFinance.com) - Comcast publie un chiffre d'affaires de 30,5 Mds$ au titre du 2e trimestre, en hausse de 1,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice net part du groupe a bondi de 25,1% pour atteindre 4,25 Mds$.



Le bénéfice net ajusté ressort à 4,72 Mds$ (+4,8%), soit un BPA ajusté de 1.13$ (+11,9%).



' Les investissements constants que nous avons réalisés dans nos activités de croissance continuent de générer de solides résultats et nous positionnent extrêmement bien aujourd'hui et à l'avenir ', a souligné a Brian L. Roberts, directeur général de Comcast Corporation.







Valeurs associées COMCAST-A NASDAQ -0.90%