Comcast achève la scission de Versant Media Group

Comcast CMCSA.O a annoncé lundi qu'il avait achevé la scission de Versant Media Group en une société publique distincte, avec effet à partir de vendredi.

Versant commencera à être cotée lundi sur le Nasdaq sous le symbole VSNT.