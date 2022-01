Combustibles Solides de Récupération :

Le contrat pluriannuel passe de 4,5M€ à plus de 9M€ sur la période 2021-2026



Europlasma, spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets dangereux, annonce la signature d’un avenant au contrat signé en mars 2021 (Communiqué du 19/03/2021) par sa filiale CHOPEX. Ce dernier visait la réception de déchets d’activité économique (DAE) et leur transformation en Combustibles Solides de Récupération (CSR) sur le site de Morcenx.

En effet, dans le cadre de la réorientation du site de CHO Morcenx (Communiqué du 16/11/2021), au moyen notamment du développement d’une activité de préparation de CSR, Europlasma avait signé un premier contrat d’ampleur qui portait sur le traitement de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets sur 5 ans pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 4,5 M€.

L'avenant au contrat initial double quasiment la production annuelle de CSR. Europlasma et son partenaire ont en outre convenu d'une hausse du prix de la tonne produite compte tenu notamment de la hausse du prix de l'énergie.

Enfin, les deux partenaires se sont également accordés sur l’extension des compétences déléguées à Europlasma, notamment en matière de logistique de DAE tiers. En conséquence, le chiffre d’affaires généré par ce contrat devrait doubler pour atteindre un minimum de 9 M€.