Combien de personnes ont été tuées dans la guerre contre l'Iran ?

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(Mise à jour des bilans en Iran, au Liban et aux Émirats arabes unis) par Nayera Abdallah et Menna AlaaElDin

Des milliers de personnes ont été tuées au Moyen-Orient dans la guerre contre l'Iran , qui a commencé lorsque les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran le 28 février. Ces frappes ont déclenché des attaques iraniennes contre Israël, les bases américaines et les États du Golfe, tout en ouvrant un nouveau front au Liban.

Voici les derniers bilans signalés. Reuters ne les a pas vérifiés de manière indépendante.

IRAN Le groupe de défense des droits HRANA, basé aux États-Unis, a déclaré que 3 531 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre. Elle précise que 1 607 d'entre elles étaient des civils, dont au moins 244 enfants.

Le groupe affirme que ses données proviennent de rapports de terrain, de contacts locaux, de sources médicales et d'urgence, de réseaux de la société civile, de sources ouvertes et de déclarations officielles.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a déclaré qu'au moins 1 900 personnes ont été tuées et 20 000 blessées en Iran lors des frappes américano-israéliennes jusqu'à présent. Il n'est pas clair si ces chiffres incluent au moins 104 personnes qui, selon l'armée iranienne, ont été tuées lors d'une attaque américaine contre un navire de guerre iranien au large du Sri Lanka le 4 mars.

LIBAN Les autorités libanaises affirment que 1 368 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes depuis le 2 mars, dont au moins 124 enfants.

Plus de 400 combattants du Hezbollah ont été tués depuis que le groupe armé libanais a lancé des attaques dans une nouvelle guerre avec Israël le 2 mars, ont déclaré à Reuters deux sources familières avec le décompte du groupe. Il n'est pas certain que le bilan communiqué par les autorités comprenne les combattants. Au moins neuf soldats libanais ont été tués depuis le 2 mars dans des frappes israéliennes sur le Liban, la plupart des victimes se trouvant au Sud-Liban, selon l'armée libanaise.

Par ailleurs, trois casques bleus indonésiens des Nations Unies ont été tués dans deux incidents distincts dans le sud du Liban, l'un par une explosion en bord de route, l'autre par un projectile.

IRAK

Au moins 108 personnes ont été tuées depuis le début de la crise, selon les autorités sanitaires irakiennes. Il s'agit de civils, de membres des Forces de mobilisation populaire chiites affiliées à l'Iran, de combattants kurdes Peshmerga alliés aux États-Unis, de la police et de l'armée.

Un membre d'équipage étranger a été tué lors d'une attaque contre des pétroliers près d'un port irakien, selon des responsables de la sécurité portuaire.

ISRAËL Des missiles lancés depuis l'Iran et le Liban ont tué 19 personnes en Israël, selon le service ambulancier israélien. L'armée israélienne a déclaré que 10 de ses soldats ont également été tués dans le sud du Liban. Séparément, les forces israéliennes ont tiré à tort et tué un fermier israélien près de la frontière avec le Liban le 22 mars.

ÉTATS-UNIS Treize militaires ont été tués. La mort de six d'entre eux a été confirmée après l'écrasement d'un avion de ravitaillement de l'armée américaine au-dessus de l'Irak, a déclaré l'armée américaine, tandis que sept autres ont été tués au cours d'opérations contre l'Iran.

Douze soldats américains ont été blessés, dont deux grièvement, lors d'une frappe militaire iranienne sur la base aérienne de Prince Sultan en Arabie saoudite, a déclaré vendredi un responsable américain à Reuters.

ÉMIRATS ARABES UNIS

Douze personnes ont été tuées dans les attaques iraniennes, dont deux soldats de l'armée, selon les autorités des Émirats arabes unis. Le dernier décès est survenu lorsque des débris d'une attaque interceptée sont tombés sur les installations gazières Habshan d'Abu Dhabi.

QATAR

Sept personnes ont été tuées le 22 mars dans l'accident mortel d'un hélicoptère dans les eaux territoriales du Qatar, à la suite d'une défaillance technique survenue au cours d'un "service de routine", selon le ministère de la défense du Qatar. Aucun autre détail n'a été fourni. Quatre des personnes tuées étaient des membres des forces armées qataries, une était un militaire turc des forces conjointes Qatar-Turquie et deux étaient des techniciens travaillant pour le fabricant turc de matériel de défense Aselsan.

KOWEÏT

Les autorités ont fait état de sept morts, dont trois personnes tuées lors d'attaques iraniennes, deux officiers du ministère de l'Intérieur et deux soldats de l'armée.

CISJORDANIE

Quatre femmes palestiniennes ont été tuées dans une attaque de missiles iraniens en Cisjordanie occupée par Israël.

SYRIE

Quatre personnes ont été tuées lorsqu'un missile iranien a frappé un bâtiment dans la ville de Sweida, dans le sud du pays, le 28 février, a déclaré l'agence de presse nationale SANA.

BAHREÏN

Deux personnes ont été tuées dans deux attaques iraniennes distinctes, la plus récente ayant touché un immeuble résidentiel dans la capitale Manama, selon le ministère de l'intérieur.

Le ministère de la défense des Émirats arabes unis a déclaré le 24 mars qu'un de ses sous-traitants civils avait été tué lors d'une attaque iranienne contre Bahreïn. Il s'agit d'un ressortissant marocain.

OMAN

Deux personnes ont été tuées le 13 mars lors d'une attaque de drone sur une zone industrielle dans la province de Sohar. Il s'agit du premier décès survenu dans le pays, qui accueillait des négociations de médiation entre les États-Unis et l'Iran. Une personne est décédée plus tôt lorsqu'un projectile a touché un pétrolier au large de la côte de Mascate, a déclaré le responsable du navire.

ARABIE SAOUDITE

Deux personnes ont été tuées lorsqu'un projectile est tombé sur une zone résidentielle dans la ville d'Al-Kharj, au sud-est de la capitale Riyad.

FRANCE Un soldat français a été tué et six autres ont été blessés à la suite d'une attaque de drone dans le nord de l'Irak, où ils dispensaient une formation à la lutte contre le terrorisme.