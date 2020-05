Colville Capital Partners recrute une commerciale France

(NEWSManagers.com) - La société de gestion londonienne Colville Capital Partners, qui a mis un pied en France l'année dernière, vient de recruter Margaux Michel en qualité de commerciale pour sa société française.

L'intéressée arrive de l'équipe commerciale de Generali Investments, au sein de laquelle elle a évolué pendant trois ans. Elle est également passée par MyFunds Office en 2016.

Colville Capital Partners est la société des frères Philippe, avec Matthieu à la gestion et Jacques-Antoine au développement. Elle travaille principalement avec des institutionnels britanniques. Elle distribue en France trois fonds : Silver Autonomie, Terroirs et avenir, et Megatrends' Champions, pour un encours sous gestion cumulé de 175 millions d'euros. Avec ses mandats britanniques, les encours sous gestion s'élèvent à environ 300 millions d'euros.