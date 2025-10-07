 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 965,66
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Columbia TI nomme un responsable des ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg
information fournie par AOF 07/10/2025 à 10:36

(AOF) - Columbia Threadneedle Investments a nommé Samir Bouheraoua au poste de responsable des ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Basé à Paris, il est rattaché à Katherine Haesaerts, country head pour la France, la Belgique et le Luxembourg. " Cette nomination stratégique souligne l’engagement de la société à renforcer sa présence en Europe continentale, avec un focus particulier sur le développement de la clientèle institutionnelle et wholesale, " souligne le gestionnaire d'actifs.

Il aura pour mission de renforcer la présence commerciale de Columbia Threadneedle, de consolider les relations avec les clients institutionnelles existantes en France et d'identifier de nouvelles opportunités de développement dans la région.

Samir Bouheraoua bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Avant de rejoindre Columbia Threadneedle, il occupait le poste de spécialiste produit sur les actions européennes et thématiques chez Fidelity International, où il a également joué un rôle déterminant dans le développement de la clientèle institutionnelle en France.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, à la sortie du siège du parti d'extrême droite à Paris le 6 octobre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    "J'irai aux élections": Bardella "très probable" candidat en cas de dissolution
    information fournie par AFP 07.10.2025 10:45 

    Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a répété mardi son appel à une nouvelle dissolution de l'Assemblée et affirmé qu'il "prendra ses responsabilités" en cas de législatives anticipées, avec une "très probable" candidature et une "main tendue" ... Lire la suite

  • Le patron des Républicains et ministre de l'Intérieur sortant Bruno Retailleau sur le plateau du 13 Heures de TF1, le 6 octobre 2025 à Boulogne-Billancourt, près de Paris ( AFP / Bertrand GUAY )
    Retailleau ne ferme pas la porte à un retour au gouvernement
    information fournie par AFP 07.10.2025 10:45 

    Le patron des Républicains Bruno Retailleau a affirmé mardi qu'il ne fermait pas la porte à un retour de son parti dans le gouvernement, à condition qu'il s'agisse d'une "cohabitation" avec la macronie et que LR "ne se dilue pas" dans le camp présidentiel. Les ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris toujours dans le rouge après la démission de Lecornu
    information fournie par AFP 07.10.2025 10:41 

    La Bourse de Paris évolue en baisse au lendemain de la démission surprise du Premier ministre français Sébastien Lecornu, poussant les investisseurs à la prudence face à un nouvel épisode d'instabilité politique dans le pays. Vers 10H00 heure de Paris, l'indice ... Lire la suite

  • Henkel AG & Co. KGaA : A proximité d'une zone de soutien (MD75S)
    Henkel AG & Co. KGaA : A proximité d'une zone de soutien (MD75S)
    information fournie par Zonebourse 07.10.2025 10:26 

    (Zonebourse.com) Le titre Henkel AG & Co. KGaA suit une dynamique baissière sur le court terme sous la résistance des 71.9 EUR. Néanmoins la pression vendeuse donne des premiers signes d'essoufflement suggérant ainsi l'amorce d'une reprise technique. Le timing ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank