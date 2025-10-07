Columbia TI nomme un responsable des ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg

(AOF) - Columbia Threadneedle Investments a nommé Samir Bouheraoua au poste de responsable des ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Basé à Paris, il est rattaché à Katherine Haesaerts, country head pour la France, la Belgique et le Luxembourg. " Cette nomination stratégique souligne l’engagement de la société à renforcer sa présence en Europe continentale, avec un focus particulier sur le développement de la clientèle institutionnelle et wholesale, " souligne le gestionnaire d'actifs.

Il aura pour mission de renforcer la présence commerciale de Columbia Threadneedle, de consolider les relations avec les clients institutionnelles existantes en France et d'identifier de nouvelles opportunités de développement dans la région.

Samir Bouheraoua bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Avant de rejoindre Columbia Threadneedle, il occupait le poste de spécialiste produit sur les actions européennes et thématiques chez Fidelity International, où il a également joué un rôle déterminant dans le développement de la clientèle institutionnelle en France.