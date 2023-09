Columbia Threadneedle RE remporte le mandat pour la gestion du fonds City Retail Europe

(AOF) - Columbia Threadneedle Real Estate, la filiale de Columbia Threadneedle Investments spécialisée dans l’investissement immobilier et la gestion immobilière, a été nommée comme nouveau gestionnaire du fonds City Retail Europe, un portefeuille composé de 23 actifs de commerces « prime » répartis dans 11 pays. Le mandat sera géré par l’équipe de Columbia Threadneedle Real Estate basée en France.

Avec l'ajout du portefeuille City Retail Europe, évalué à plus de 600 millions d'euros, l'équipe gère désormais plus de 50 biens pour un volume supérieur à 2 milliards d'euros d'actifs sur le seul segment " prime high-street retail ", ce qui porte l'encours total sous gestion en commerces de Columbia Threadneedle à plus de 6 milliards d'euros en Europe.

Les biens détenus dans le cadre du Fonds City Retail Europe sont situés dans les rues commerciales parmi les plus prisées, au cœur de villes dynamiques, parmi lesquelles Madrid, Barcelone, Lisbonne, Porto, Milan, Rome et Copenhague.