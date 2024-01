Columbia Threadneedle : "les États-Unis pourraient connaitre une désinflation immaculée"

(AOF) - "Suite à l'abaissement de ses taux directeurs, les États-Unis pourraient être les premiers à connaitre une désinflation immaculée, tandis que le Royaume-Uni et la zone euro attendront probablement une preuve supplémentaire que l'inflation a bien été vaincue, dans des secteurs tels que les salaires, avant de passer à l'action. Les économistes, plutôt pessimistes, tablent sur un ralentissement économique en 2024, ce dernier ne s'étant pas concrétiser en 2023", analyse Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMOA.

L'économiste poursuit son analyse en affirmant que "la baisse de l'inflation génère un cercle vertueux dans lequel la hausse des revenus réels et la baisse des taux d'intérêt seront des facteurs décisifs pour soutenir la croissance économique".

"De plus, la perspective de taux plus bas rendra le marché obligataire plus attractif et améliorera les perspectives du marché boursiers. Par conséquent, le pessimisme excessif concernant les perspectives de croissance ne se reflète pas dans un sentiment de marché beaucoup plus optimiste. Dans un tel contexte, le plus grand risque à court terme est un éventuel recul du marché causé par la déception des investisseurs, si les bonnes nouvelles concernant l'économie et les baisses de taux se font attendre", souligne Steven Bell.