Columbia Threadneedle : les baisses des taux d'intérêt devraient être plus importantes que prévu

(AOF) - Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMOA, s'attends à ce que les premières baisses de taux d'intérêt interviennent au printemps aux Etats-Unis. Il pense par ailleurs qu'elles seront plus importantes que ce que le marché prévoit actuellement. Il explique que les banques centrales veulent toutefois s'assurer que l'inflation se dirige durablement vers leur objectif respectif de 2 pour cent avant d'envisager un assouplissement de la politique monétaire.

"Les Etats-Unis sont le pays le plus proche de cet objectif : l'inflation globale selon l'indice des prix à la consommation est de 3 pour cent, et bien que l'inflation sous-jacente soit plus élevée, elle diminue rapidement. La mesure de l'inflation privilégiée par la banque centrale américaine, le déflateur des dépenses de consommation, est encore plus faible", fait remarquer Steven Bell.

L'inflation salariale a également diminué et n'est que légèrement supérieure au taux correspondant à une inflation des prix de 2 %. "La spirale traditionnelle, dans laquelle les salaires et les prix évoluent toujours à la hausse, se déroule désormais dans le sens inverse", souligne l'économiste.

Où les taux d'intérêt vont-ils finalement se stabiliser ?

"Personne, pas même la Fed elle-même, ne le sait avec certitude, mais 2-3% est une estimation raisonnable. C'est bien plus bas que les taux d'intérêt actuels de plus de 5%", répond le spécialiste. Ce dernier précise que l'on peut toutefois s'attendre à ce que les États-Unis baissent progressivement et prudemment leurs taux d'intérêt.

S'agissant de l'Europe, Steven Bell souligne que l'inflation réelle a fortement diminué ces derniers temps et que les accords salariaux devraient fortement baisser lors des importantes négociations salariales début 2024. Pour lui, il y a de fortes chances pour que la Banque centrale européenne rejoigne les États-Unis en termes de calendrier et d'ampleur des baisses de taux.

Pour l'économiste, l'incertitude est encore plus grande au Royaume-Uni, où l'inflation est plus élevée et où l'inflation salariale est même nettement supérieure.

"La Banque d'Angleterre pourrait suivre l'ampleur des baisses de taux américains et européens, mais elle sera probablement la dernière à baisser ses taux", conclut le gestionnaire d'actifs.