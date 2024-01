Columbia Threadneedle : "le marché obligataire high yield a évolué"

(AOF) - Jake Lunness, client portfolio analyst, marché obligataire à haut rendement chez Columbia Threadneedle Investments, a livré ses trois raisons pour investir dans le haut rendement européen. Pour lui, la première raison est que le marché a évolué et compte des entreprises de premier ordre : "depuis le lancement du premier fonds d'obligations à haut rendement de Columbia Threadneedle Investments en 1999, cette classe d'actifs marginale composée de petits émetteurs de moindre qualité a gagné en profondeur et en diversité".

Le marché accueillant désormais des entreprises de premier ordre telles que Ford, Rolls Royce, IAG (propriétaire de British Airways) et Telecom Italia", explique t-il.

Depuis 1999, la valeur totale de l'univers du haut rendement européen a été multipliée par plus de 20 et le nombre d'émetteurs par plus de 5. En 2000, le marché comprenait 11 secteurs, les télécommunications et les médias représentant 50% des émetteurs. Il en compte désormais 18 (les mêmes que le marché investment grade) avec une pondération pour les télécommunications et les médias retombée à 18%.

"Le développement du marché nous offre un vivier d'émetteurs plus riche pour dénicher des opportunités dans le cadre de notre sélection de crédit. Associé à l'élargissement de la gamme des échéances par les émetteurs, cela accroît les possibilités. En tant que gestionnaire actif, la diversification plus marquée en termes de secteur nous octroie une plus grande liberté pour tirer le meilleur parti des courants favorables tactiques et thématiques dans les différents secteurs", souligne Jake Lunness.