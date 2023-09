Columbia Threadneedle Investments sur le timing de la baisse des taux

(AOF) - « Quand doit-on s’attendre à une baisse des taux d’intérêt ? », s’interroge Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMOA. Ce dernier rappelle que les banques centrales respectives ont déclaré que ces baisses interviendraient seulement lorsqu'elles seront convaincues que l'inflation se rapproche durablement de leurs objectifs de 2 %.

Steven Bell s'attend à ce que les États-Unis réduisent leurs taux d'intérêt au début de l'année prochaine, et que le Royaume-Uni et l'Europe suivent peu après. " Si j'ai raison, ce sera une agréable surprise pour le marché, qui estime que les taux resteront égaux ou supérieurs aux niveaux actuels pendant une bonne partie de l'année 2024 ", ajoute-il.

Il s'attend en effet à ce que le chômage augmente dans les trois économies, même aux Etats-Unis, qui disposent des meilleurs fondamentaux économiques. " Le chômage devrait continuer à augmenter et pourrait probablement atteindre le seuil de la règle de Sahm, qui a permis d'identifier avec précision les récessions passées, d'ici Noël ", prédit Steven Bell. En outre, bien que l'inflation reste supérieure à l'objectif fixé, le taux d'inflation de base au cours des trois derniers mois est tombé à 2,4%, ce qui représente un recul important.

Au Royaume-Uni, l'emploi est en fait en baisse et la tendance à la hausse du chômage semble bien établie. La Banque d'Angleterre aura cependant besoin de preuves tangibles que l'affaiblissement du marché du travail ralentit le rythme de l'inflation salariale avant de pouvoir envisager des réductions de taux. Celle-ci est actuellement bien supérieure au niveau compatible avec son objectif de 2%.

S'agissant de la zone euro, le gestionnaire d'actifs rappelle que le chômage est un indicateur retardé et que les données suggèrent qu'elle est déjà en récession. " Il est probable que le chômage augmente bientôt et, bien que la BCE doive également être convaincue que cela se traduit par une baisse de l'inflation des salaires et des prix avant d'envisager une réduction, cela devrait être évident d'ici le printemps ", précise Columbia Threadneedle Investments .

L'économiste prévient que lorsque les baisses de taux arriveront, elles devraient être significatives. " Beaucoup plus importantes que ce qui est actuellement prévu ", conclut-il.