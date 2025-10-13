Columbia Threadneedle Investments renforce son bureau parisien

La société de gestion américaine Columbia Threadneedle Investments, filiale du groupe Ameriprise Financial, a nommé un responsable des ventes pour la France, la Belgique et le Luxembourg en la personne de Samir Bouheraoua, a appris L’Agefi .

Samir Bouheraoua occupait précédemment les fonctions de spécialiste produit sur les actions européennes et thématiques chez Fidelity International, dont il a aidé le développement sur le segment institutionnel français. Il est également passé par Janus Henderson et Groupama Asset Management. En parallèle, Samir Bouheraoua a fait partie de l’équipe de France de judo pendant plus de 10 ans.

« Samir est arrivé en juillet et apporte son expérience de grands groupes de gestion et son expertise du segment institutionnel. Il poursuivra le développement de cette clientèle en France », indique Katherine Haesaerts, directrice de Columbia Threadneedle Investments pour la France, la Belgique et le Luxembourg, à laquelle est rattaché Samir Bouheraoua, dans un entretien à L’Agefi.

La société de gestion, qui comptait 654 milliards de dollars (557 milliards d’euros) d’encours à fin juin 2025, recense environ 2.300 employés dont une quinzaine au sein du bureau parisien. Sa présence sur le marché français remonte à 2003 et son antenne dans la capitale abrite une partie de la plateforme de gestion immobilière pan-européenne de la société. Le bureau local de Columbia Threadneedle Investments a aussi bénéficié de la reprise des activités européennes en gestion d’actifs de Bank of Montreal (BMO GAM (EMEA)) en 2021.

« L’intégration des activités européennes de BMO a résulté en un élargissement de notre gamme de fonds, notamment sur l’immobilier, mais aussi un renforcement de notre expertise en matière d’investissement responsable » , liste la directrice Frabelux de la société de gestion. L’opération lui a aussi apporté une offre spécifique sur l’engagement et de proxy voting aux assemblées générales des entreprises.

Les conseillers de gestion de patrimoine, un segment pour le moyen terme

Le gestionnaire américain se focalise actuellement davantage sur sa croissance organique. L’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient constituent des marchés prioritaires.

« Par classe d’actifs, les actions représentent 50% de nos encours sous gestion totaux, les obligations 40% et la gestion alternative 10%. En Europe, nous proposons une soixantaine de fonds Ucits auxquels viendront s’ajouter des ETF actifs d’ici la fin de l’année », précise Katherine Haesaerts.

Une nouvelle ère s’est ouverte en Europe avec les ETF actifs, ce qui traduit une évolution structurelle des besoins des investisseurs, observe-t-elle. « Les clients commencent à s’organiser. Dans les équipes de sélection de fonds, les sélectionneurs en charge de la gestion active incluent les ETF actifs dans leur périmètre. Nous avons une carte à jouer sur ce segment car nous y sommes présents depuis cinq ans aux Etats-Unis. Nos ETF actifs gèrent aujourd’hui 5,5 milliards de dollars. La concurrence est accrue mais nous pousse à nous améliorer » , développe Katherine Haesaerts.

Sur la région Frabelux, la répartition clients se compose à 65% de clients wholesale et à 35% de clients institutionnels. En France, le mix clients est néanmoins plus équilibré. Columbia Threadneedle Investments reste également attentif à d’autres segments. « Nous n’avons pas de clients en gestion de patrimoine en direct mais indirectement via les assureurs. Nous suivons de près la consolidation en cours dans le secteur. Nous avons à l’esprit de garder une structure agile afin de développer ce segment plutôt à moyen terme » , souligne Katherine Haesaerts.

La directrice Frabelux de Columbia Threadneedle Investments note que l’expertise en gestion active sur les petites et moyennes entreprises américaines du gestionnaire demeure très appréciée sur le marché français ainsi que son fonds obligataire à impact social. Elle signale également une demande pour les solutions de taux et la dette émergente.

Adrien Paredes-Vanheule