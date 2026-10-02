Columbia Threadneedle étoffe son équipe ETF

Columbia Threadneedle Investments vient de recruter Gianluca Di Mascio au poste de gérant de portefeuille et Karan Bhanot comme gérant de portefeuille adjoint au sein de son équipe Research Enhanced Strategies à Londres. Tous deux seront rattachés à Chris Lo, responsable des stratégies Research Enhanced, basé à Boston, et devront contribuer au développement de l’offre grandissante d’ETF actifs de la société destinée aux clients britanniques et européens.

Gianluca Di Mascio rejoint Columbia Threadneedle après près de six ans passés chez Vanguard Asset Management, où il était chargé de la gestion et du trading de portefeuilles indiciels multi-actifs, d’ETF et de fonds indiciels actions. Il a également passé cinq ans au London Stock Exchange Group, où il a travaillé sur les marchés de capitaux.

Karan Bhanot arrive en provenance de Legal & General Asset Management, où il était stratégiste quantitatif au sein de l’équipe Index & ETF.

Ces recrutements interviennent dans un contexte de croissance de l’activité de Columbia Threadneedle dans les ETF actifs, à la suite du lancement de sa gamme QR (Quant Redefined).

Laurence Marchal